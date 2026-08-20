Cyber Fraud in MP: ग्वालियर-चंबल अंचल बना म्यूल खातों का गढ़, 122 दिन में 12 हजार से ज्यादा ऐसे खाते चिह्नित

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्य प्रदेश का ग्वालियर-चंबल अंचल साइबर अपराधियों के लिए बड़ा नेटवर्किंग हब बनता नजर आ रहा है। देश के अलग-अलग राज्यों में साइबर ठगी से हासिल रकम को खपाने और इधर-उधर ट्रांसफर करने के लिए अपराधी इस क्षेत्र के बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य साइबर पुलिस के मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल और हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज शिकायतों के आंकड़ों ने साइबर अपराध की इस नई चुनौती की गंभीरता सामने रखी है।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, महज 122 दिनों में ग्वालियर-चंबल अंचल में 12 हजार से अधिक म्यूल खाते चिन्हित किए गए हैं। इन खातों के जरिये साइबर ठगी की तीन करोड़ रुपये से अधिक की रकम का लेनदेन होने की जानकारी सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियां अब इन खातों के नेटवर्क और उनके संचालकों की पड़ताल में जुटी हैं।

ग्वालियर से पकड़े जा चुके हैं बड़े नेटवर्क जांच एजेंसियों के लिए चिंता की बात यह भी है कि ग्वालियर से ऐसे कई गिरोह पकड़े जा चुके हैं, जो संगठित तरीके से म्यूल खातों का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। इन गिरोहों ने अलग-अलग राज्यों में मौजूद बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम को एक खाते से दूसरे खाते में पहुंचाने के लिए किया।

म्यूल खातों का इस्तेमाल केवल रकम जमा करने तक सीमित नहीं रहता। साइबर अपराधी इन खातों के जरिये रकम को कई स्तरों पर ट्रांसफर कर उसकी असली पहचान और स्रोत छिपाने की कोशिश करते हैं। क्या होते हैं म्यूल खाते? म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक खाते होते हैं, जिन्हें किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर खुलवाकर या किराये पर लेकर आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है। खाताधारक के बदले अपराधी खाते की पासबुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल सिम और नेट बैंकिंग का एक्सेस अपने कब्जे में ले लेते हैं।