वर्दी के ऊपर पहनी बिना नेम प्लेट की जैकेट, रोजनामचा का पूछा तो निकाला मोबाइल, कोर्ट की नाराजगी के बाद एसआई-प्रधान आरक्षक निलंबित

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। शहर के पुरानी छावनी क्षेत्र से 11 नवंबर को लापता हुई किशोरी को खोजने में नाकामयाब एसआइ देशराज सिंह और प्रधान आरक्षक श्रीप्रकाश शर्मा को कोर्ट की फटकार के बाद निलंबित कर दिया गया। कोर्ट ने इनके बर्ताव पर नाराजगी जताई थी।

यह है मामला एसआई कोर्ट में बगैर नेम प्लेट लगाए पहुंच गए। वहीं, प्रधान आरक्षक से रोजनामचा के बारे में जानकारी मांगने पर उन्होंने जेब से मोबाइल फोन निकालना शुरू कर दिया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एसएसपी धर्मवीर सिंह को तलब कर लिया। एसएसपी ने एसआइ देशराज सिंह और प्रधान आरक्षक श्रीप्रकाश शर्मा को निलंबित उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं।