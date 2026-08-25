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साढ़े 3 घंटे में गर्लफ्रेंड से कार पर कराए 3400 'Kisses', वायरल Video पर 55 लाख व्यूज; अब कटा चालान

By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
Updated: Tue, 25 Aug 2026 11:53 AM (IST)

ग्वालियर में सोशल मीडिया पर रील वायरल करने के लिए एक युवक ने अपनी कार को 'किसिंग कार' में बदल दिया, जिस पर उसकी दोस्त ने 3400 लिपस्टिक के निशान बनाए

HighLights

  1. युवक ने रील के लिए कार को 'किसिंग कार' बनाया।

  2. महिला मित्र ने कार पर 3400 लिपस्टिक निशान बनाए।

  3. वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने ₹5500 का चालान काटा।

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। सोशल मीडिया पर रील वायरल कराने और ज्यादा से ज्यादा व्यूज पाने के चक्कर में एक युवक ने अपनी कार को ही ‘किसिंग कार’ बना दिया। कार की पूरी बाडी पर उसकी महिला मित्र ने लिपस्टिक से करीब 3400 होठों के निशान बनाए। इसके बाद युवक ने कार का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया।

वीडियो वायरल हुआ और एक दिन में करीब 55 लाख व्यूज पहुंच गए। रील पर पुलिस की नजर पड़ी तो कार को थाटीपुर से बरामद कर यातायात थाने लाया गया। मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत 5500 रुपये का चालान किया गया।

वायरल हुआ था वीडियो

यातायात पुलिस के अनुसार दो दिन पहले कार, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एमपी 07 सीसी 9452 था, का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें कार सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ती दिखाई दे रही थी।

उसकी पूरी बॉडी पर लिपस्टिक के निशान बने थे। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार की पहचान शुरू की और थाटीपुर क्षेत्र से कार बरामद कर ली।

पुलिस से माफी मांगी

यातायात पुलिस ने कार मालिक को थाने बुलाकर पूछताछ की। उसने अपनी गलती स्वीकार की और कहा-दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। पुलिस के सामने कार की बाडी पर लगे लिपस्टिक के निशान पानी से साफ किए।

यातायात थाना प्रभारी अभिषेक रघुवंशी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वाहन तेज रफ्तार में दिखाई दे रहा था। वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई।

किस करने में लगे साढ़े 3 घंटे

कार मालिक आदित्य सिकरवार ने पुलिस को बताया कि वह इंस्टाग्राम पर रील बनाता है और उसे उम्मीद थी कि कार का वीडियो वायरल होगा। वीडियो पर एक दिन में करीब 55 लाख व्यूज भी आ गए। आदित्य के मुताबिक कार पर लिपस्टिक के निशान उसने खुद नहीं बनाए थे।

कार खड़ी होने के दौरान उसकी एक दोस्त ने बॉडी पर किस किए थे। इसके बाद उसने इसका वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। उसने बताया कि कार पर करीब 3400 निशान बनाने में साढ़े तीन घंटे लगे।

मकसद सोशल मीडिया पर अलग तरह की रील बनाकर उसे वायरल करना था। यातायात पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए सड़क पर तेज रफ्तार से वाहन चलाने और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों को चेतावनी दी है।

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