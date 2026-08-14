Independence Day 2026: लाल किले से 18 राज्यों तक लहराएगा ग्वालियर के कारीगरों का तिरंगा, 196 हुनरमंदों ने तैयार किए राष्ट्रीय ध्वज

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। इस स्वतंत्रता दिवस देश के कोने-कोने में जब तिरंगा शान से लहराएगा, तो उसमें ग्वालियर के कारीगरों के हुनर की भी झलक होगी। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से लेकर 18 राज्यों और विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों तक ग्वालियर में तैयार किए गए खादी के राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे।

सरकारी मानकों के अनुरूप खादी के प्रामाणिक तिरंगे बनाने का अधिकार देश में केवल दो संस्थाओं को प्राप्त है। इनमें कर्नाटक का हुबली केंद्र और उत्तर भारत में ग्वालियर का मध्य भारत खादी संघ शामिल है। इस वर्ष संघ से जुड़े 196 कुशल कारीगरों ने दिन-रात मेहनत कर तिरंगे तैयार किए हैं। प्रत्येक ध्वज को आपूर्ति से पहले 20 से 25 चरणों की गुणवत्ता जांच से गुजरना पड़ा है।

हुबली के बाद ग्वालियर का अहम स्थान स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर सरकारी स्तर पर इस्तेमाल होने वाले खादी के तिरंगे की आपूर्ति में ग्वालियर की अहम भूमिका है। ISI मानकों के अनुरूप प्रामाणिक खादी तिरंगे तैयार करने का लाइसेंस देश में केवल दो केंद्रों के पास है।

ग्वालियर में निर्मित ध्वज मध्य प्रदेश के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात सहित दक्षिण भारत के कई राज्यों में भेजे जाते हैं। 1925 में चरखा संघ से हुई थी शुरुआत मध्य भारत खादी संघ की विरासत करीब एक सदी पुरानी है। वर्ष 1925 में ‘चरखा संघ’ के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआती वर्षों में यहां हर साल करीब 10 से 12 हजार तिरंगे ही तैयार होते थे। मांग बढ़ने के साथ उत्पादन भी बढ़ता गया और अब प्रतिवर्ष करीब 20 से 30 हजार राष्ट्रीय ध्वज तैयार किए जाते हैं। इस वर्ष संस्था ने 70 लाख रुपये से अधिक मूल्य के तिरंगों की आपूर्ति की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 25 प्रतिशत अधिक है।

एक तिरंगा तैयार होने में लगते हैं 5-6 दिन ग्वालियर में एक मानक खादी तिरंगा तैयार करना कई चरणों वाली प्रक्रिया है। धागा कातने से लेकर कपड़े की बुनाई, रंगाई, कटिंग और सिलाई तक का काम कारीगर पारंपरिक हस्तनिर्मित पद्धति से करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में करीब पांच से छह दिन लग जाते हैं।

कपड़ा तैयार होने के बाद ध्वज के तीनों रंगों के अनुपात, लंबाई-चौड़ाई, सिलाई की मजबूती और अन्य मानकों की बारीकी से जांच की जाती है। करीब 20 से 25 गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के बाद ही तिरंगे पर ISI की मुहर लगाई जाती है।