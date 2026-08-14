ग्वालियर में मीटर चेक करने पहुंचे बिजली कर्मचारी को बंधक बनाकर कुत्तों से कटवाया, बंदूक दिखाकर धमकाया; 17 जगह जख्म

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। शहर के हजीरा थाना क्षेत्र में बिजली मीटर की जांच करने पहुंचे एक निजी कर्मचारी के साथ झूमाझटकी, बंधक बनाने और पालतू कुत्तों से हमला करवाने का मामला सामने आया है। कर्मचारी का आरोप है कि मकान मालिक ने पहले मीटर चेकिंग की मशीन छीनकर तोड़ दी और इसके बाद उसे जबरन घर के अंदर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। आरोप है कि वहां पिटबुल, रॉटवीलर और जर्मन शेफर्ड कुत्तों को उसके ऊपर छोड़ दिया गया। कुत्तों के हमले में कर्मचारी के शरीर पर करीब 17 जगह काटने के निशान आए हैं।

घटना 13 अगस्त की शाम करीब 4:30 बजे इंदिरा नगर इलाके की बताई जा रही है। घायल कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मशीन छीनकर पटकी, बैटरी-सिम निकालकर फेंकीं शताब्दीपुरम निवासी रविंद्र सिंह राजावत (40) हजीरा जोन में बिजली विभाग के लिए निजी कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं। पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने बताया कि 13 अगस्त को वह अपने साथी आदित्य भदौरिया के साथ डिब्बा वाली गली के पीछे इंदिरा नगर में बिजली मीटरों की जांच कर रहे थे।

इसी दौरान मकान मालिक वीरू तोमर स्कूटी से मौके पर पहुंचा और दोनों से पूछताछ करने लगा। रविंद्र के मुताबिक, बिजली विभाग के लिए काम करने की जानकारी देने के बाद वीरू ने गाली-गलौज शुरू कर दी और आदित्य के हाथ से मीटर जांचने वाली मशीन छीन ली। आरोप है कि उसने मशीन से बैटरी, सिम और रील निकालकर फेंक दिए और फिर मशीन को सड़क पर पटककर तोड़ दिया।