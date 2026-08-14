ग्वालियर में मीटर रीडिंग पर भड़का मकान मालिक, बिजली कर्मचारी पर छोड़े तीन कुत्ते; बुरी तरह जख्मी

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां इंदिरा नगर में घर की बिजली मीटर रीडिंग लेने पहुंचे आउटसोर्स कर्मचारी रविंद्र सिंह राजावत पर मकान मालिक बीरू तोमर ने अपने खूंखार पालतू कुत्तों को छोड़ दिया।

पालतू कुत्ते पिटबुल, रॉटवीलर और जर्मन शेफर्ड ने बिजली कर्मचारी को काटकर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद आरोपी मकान मालिक ने कर्मचारी की लाठी-डंडों से भी पिटाई कर दी। अधिकारियों को भी दी जान से मारने की धमकी घटना की जानकारी बिजली कर्मचारी ने तुरंत अपने विभाग के लोगों को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अधिकारियों को भी मकान मालिक ने जान से करने की धमकी दे डाली। इसके बाद बिजली विभाग के अधिकारी अपने कर्मचारी को लेकर अस्पताल पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने दर्ज की शिकायत पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी रविंद्र सिंह ग्वालियर शहर के हजीरा थाना इलाके के इंदिरा नगर में पहुंचे थे। यहां वह जैसे राजावत बिरू तोमर के घर की बिलजी बिल मीटर रीडिंग लेने पहुंचे, तभी बीरू ने आवाज देकर पूछा कि क्या तुम बिजली विभाग से हो?

जिसके बाद रविंद्र सिंह ने हां में जवाब दिया, इसके बाद तभी मकान मालिक बीरू तोमर ने गाली गलौच करना शुरू कर दिया। बीरू ने तुरंत अपने पालतू कुत्ते "पिटबुल, रोडबिलर, जर्मन सेफर्ट को बाहर लाया और बिजली कर्मचारी रविंद्र पर छोड़ दिया। तीनों कुत्तों में बिजली कर्मचारी को काटकर बुरी तरह लहूलुहान कर दिया।