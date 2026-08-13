लखनऊ व सीधी की साइबर ठगी का ग्वालियर कनेक्शन, ऑपरेशन क्यू-एटीएम ने खोली दो आरोपितों की पहचान; दोनों गिरफ्तार
लखनऊ और सीधी में हुई साइबर ठगी की रकम का ग्वालियर कनेक्शन सामने आया है, जहां गोला का मंदिर क्षेत्र के एटीएम से धनराशि निकाली गई। ऑपरेशन क्यू-एटीएम के ...और पढ़ें
HighLights
ग्वालियर में इस ऑपरेशन के तहत पहली एफआईआर दर्ज।
ऑपरेशन क्यू-एटीएम से दो आरोपित गोला का मंदिर क्षेत्र से गिरफ्तार।
एटीएम के सीसीटीवी फुटेज से हुई ठगी की रकम निकालने वालों की पहचान।
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। लखनऊ और सीधी में हुई साइबर ठगी की रकम का ग्वालियर कनेक्शन सामने आया है। ठगी की रकम ग्वालियर के बैंक खातों में पहुंचने के बाद गोला का मंदिर क्षेत्र स्थित एटीएम बूथ से धनराशि निकाली गई। साइबर ठगी की रकम निकालने वालों की पहचान के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन क्यू-एटीएम के तहत पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो युवकों को चिह्नित कर गिरफ्तार किया है।
इन्हें किया गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपितों की पहचान शिवांग पुत्र संजीव श्रीवास्तव (19), निवासी मिहोना, भिंड, हाल निवासी रिम्स अस्पताल वाली गली, गोला का मंदिर ग्वालियर और रमन (23) पुत्र विशंभर शर्मा, निवासी रौन, भिंड, हाल निवासी बगिया हनुमान नगर, गोला का मंदिर ग्वालियर के रूप में हुई है।
सीसीटीवी फुटेज ने खोला राज
लखनऊ और सीधी में साइबर ठगी की वारदात के बाद ठगी की रकम अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी। इनमें से एक खाते से गोला का मंदिर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम बूथ से रकम निकाली गई। पुलिस ने जब एटीएम से हुई निकासी की जांच की तो बूथ के फुटेज में शिवांग और रमन रकम निकालते हुए दिखाई दिए।
इसके बाद पुलिस ने दोनों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों आरोपितों के बैंक खातों में ठगी की रकम कैसे पहुंची और इस नेटवर्क में इनके अलावा और कौन-कौन लोग शामिल हैं।
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ऐसे काम करता है ऑपरेशन क्यू-एटीएम
साइबर ठगी की रकम निकालने वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की ओर से ऑपरेशन क्यू-एटीएम शुरू किया गया है। इसके तहत साइबर ठगी की रकम जिन एटीएम बूथों से निकाली जाती है, वहां के सर्वर में सुरक्षित फुटेज की जांच की जाती है। पुलिस इन फुटेज को निकालकर रकम निकालने वाले व्यक्ति की पहचान करती है। इसके बाद संबंधित जिले की पुलिस आरोपित तक पहुंचकर गिरफ्तारी करती है।
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पीएचक्यू से निगरानी
इस अभियान की निगरानी पुलिस मुख्यालय स्तर से की जा रही है। साइबर ठगी के मामलों में अक्सर ठग रकम सीधे अपने खाते में न लेकर दूसरे लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर कराते हैं। इसके बाद एटीएम, यूपीआई या अन्य माध्यमों से रकम निकाल ली जाती है। ऐसे मामलों में ठगी करने वाले मुख्य आरोपितों तक पहुंचना पुलिस के लिए चुनौती रहता है। क्यू-एटीएम ऑपरेशन के जरिए अब ठगी की रकम एटीएम से निकालने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।