110 सिम, 179 शिकार और 14 करोड़ की ठगी; ग्वालियर से संचालित साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश

अमित मिश्रा, ग्वालियर। अलग-अलग समय में ग्वालियर शहर के वेंडरों द्वारा जारी की गई 110 मोबाइल सिम के जरिए 12 राज्यों में 179 लोगों से 14 करोड़ रुपये की ठगी का राजफाश हुआ है। जिन लोगों के नाम ये सिम जारी हुईं, उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके नाम की सिम का इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा है। नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर आई शिकायतों के बाद पड़ताल में ये मोबाइल नंबर चिह्नित हुए।

जांच में सामने आया कि लोगों को फ्री में सिम पोर्ट कराने और एक महीने का रीचार्ज मुफ्त में कराने का लालच देकर उनके फिंगरप्रिंट, फोटो, डिजिटल हस्ताक्षर व प्रपत्र लिए गए। उनके नाम की सिम वेंडरों द्वारा जारी कर ठग गिरोह को बेच दी गई। इस नेटवर्क की तह तक पहुंचने के लिए ग्वालियर पुलिस ने 'ऑपरेशन फास्ट' शुरू किया है। अब तक पांच एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।

असली दस्तावेज, लेकिन फर्जी इस्तेमाल साइबर ठगी का पूरा नेटवर्क दूसरों के नाम पर जारी सिम के जरिए ही ऑपरेट हो रहा है। इसे फर्जी सिम कहा जा रहा है। यानी इसमें फोटो, फिंगरप्रिंट, आधार कार्ड, डिजिटल हस्ताक्षर असली होते हैं, लेकिन इन्हें हासिल फर्जी तरीके से किया जाता है।

इस नेटवर्क की जड़ सिम बेचने वाले वेंडर हैं। फ्री में सिम दूसरे नेटवर्क में पोर्ट करने और मुफ्त रिचार्ज के नाम पर कम पढ़े-लिखे, मजदूर, ग्रामीण महिलाओं-बुजुर्गों, बेरोजगारों के नाम सिम जारी की जाती है। इसके बाद इन्हें ठगों तक पहुंचा दिया जाता है।

वारदात के बाद निर्दोष लोगों तक पहुंचती है पुलिस वारदात के बाद जब पुलिस ये नंबर ट्रैक करती है, तो उन लोगों तक पहुंचती है, जिनके नाम सिम है। तब पता चलता है कि ठगी की घटना से उनका कोई सरोकार ही नहीं है। इसलिए आपरेशन फास्ट चलाया गया। इसमें जिनके नाम सिम है, उन्हें नहीं बल्कि सिम जारी करने वाले वेंडर को टारगेट किया जा रहा है।