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110 सिम, 179 शिकार और 14 करोड़ की ठगी; ग्वालियर से संचालित साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश

By Amit MishraEdited By: Ravindra Soni
Updated: Thu, 27 Aug 2026 07:58 PM (IST)

ग्वालियर से संचालित एक बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें 110 मोबाइल सिम के जरिए 12 राज्यों ...और पढ़ें

-प्रतीकात्मक चित्र।

-प्रतीकात्मक चित्र।

HighLights

  1. ग्वालियर से 14 करोड़ की साइबर ठगी का नेटवर्क बेनकाब।

  2. 110 फर्जी सिम से 12 राज्यों में 179 लोगों को ठगा।

  3. 'ऑपरेशन फास्ट' में 5 वेंडर नामजद, 5 FIR दर्ज।

अमित मिश्रा, ग्वालियर। अलग-अलग समय में ग्वालियर शहर के वेंडरों द्वारा जारी की गई 110 मोबाइल सिम के जरिए 12 राज्यों में 179 लोगों से 14 करोड़ रुपये की ठगी का राजफाश हुआ है। जिन लोगों के नाम ये सिम जारी हुईं, उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके नाम की सिम का इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा है। नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर आई शिकायतों के बाद पड़ताल में ये मोबाइल नंबर चिह्नित हुए।

जांच में सामने आया कि लोगों को फ्री में सिम पोर्ट कराने और एक महीने का रीचार्ज मुफ्त में कराने का लालच देकर उनके फिंगरप्रिंट, फोटो, डिजिटल हस्ताक्षर व प्रपत्र लिए गए। उनके नाम की सिम वेंडरों द्वारा जारी कर ठग गिरोह को बेच दी गई। इस नेटवर्क की तह तक पहुंचने के लिए ग्वालियर पुलिस ने 'ऑपरेशन फास्ट' शुरू किया है। अब तक पांच एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।

असली दस्तावेज, लेकिन फर्जी इस्तेमाल

साइबर ठगी का पूरा नेटवर्क दूसरों के नाम पर जारी सिम के जरिए ही ऑपरेट हो रहा है। इसे फर्जी सिम कहा जा रहा है। यानी इसमें फोटो, फिंगरप्रिंट, आधार कार्ड, डिजिटल हस्ताक्षर असली होते हैं, लेकिन इन्हें हासिल फर्जी तरीके से किया जाता है।

इस नेटवर्क की जड़ सिम बेचने वाले वेंडर हैं। फ्री में सिम दूसरे नेटवर्क में पोर्ट करने और मुफ्त रिचार्ज के नाम पर कम पढ़े-लिखे, मजदूर, ग्रामीण महिलाओं-बुजुर्गों, बेरोजगारों के नाम सिम जारी की जाती है। इसके बाद इन्हें ठगों तक पहुंचा दिया जाता है।

वारदात के बाद निर्दोष लोगों तक पहुंचती है पुलिस

वारदात के बाद जब पुलिस ये नंबर ट्रैक करती है, तो उन लोगों तक पहुंचती है, जिनके नाम सिम है। तब पता चलता है कि ठगी की घटना से उनका कोई सरोकार ही नहीं है। इसलिए आपरेशन फास्ट चलाया गया। इसमें जिनके नाम सिम है, उन्हें नहीं बल्कि सिम जारी करने वाले वेंडर को टारगेट किया जा रहा है।

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200 से 500 रुपये में एक सिम का सौदा

पूछताछ में सामने आया है कि वेंडर 200 से 500 रुपये में एक सिम का सौदा करते थे। सिम लेने के लिए बिचौलिया आता था। वही सिम खरीदता था और रुपये देता था। इसके बाद सिम ठगों तक पहुंचा दिए जाते थे। इन सिम से मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरलम और चंडीगढ़ समेत 14 राज्यों में ठगी की घटनाएं की गईं।

पांच सिम वेंडर नामजद

एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि इस मामले में ग्वालियर पुलिस ने मोबाइल सिम वेंडर लाखन धाकड़, सोनू धाकड़, संदीप राजावत, प्रदीप राजावत और अमन राजावत को एफआईआर में नामजद किया है। ऑपरेशन फास्ट ऐसे वेंडरों पर कार्रवाई के लिए शुरू किया गया है, जिन्होंने फर्जीवाड़ा कर सिम जारी की।