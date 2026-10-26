ग्वालियर में निर्माणाधीन सीएम राइज स्कूल की छत ढही, चार मजदूर गंभीर घायल; हादसे के बाद काम बंद

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। प्रदेश के ग्वालियर शहर में निर्माणाधीन सीएम राइज स्कूल भवन में बड़ा हादसा हो गया। शासकीय पदमा राजे विद्यालय परिसर में बन रही इमारत की छत अचानक ढह गई। हादसे में चार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए शासकीय अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद परिसर में अफरा-तफरी मच गई और निर्माण कार्य तत्काल रोक दिया गया।

अचानक भरभराकर गिरी छत प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा उस समय हुआ जब निर्माण स्थल पर मौजूद कुछ कर्मचारी और मजदूर लंच के लिए गए हुए थे। इसी दौरान अचानक छत ढह गई। राहत की बात यह रही कि घटना के वक्त छत पर अधिक मजदूर मौजूद नहीं थे, वरना हादसा और भी गंभीर हो सकता था।