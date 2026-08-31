ग्वालियर में अमानवीय घटना: दफनाने की जगह पर हुआ विवाद, बच्ची का शव कब्र से निकालकर घर के दरवाजे पर फेंका

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। प्रदेश के ग्वालियर जिले के भितरवार क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। चैतगांव के मुंशी का पुरा गांव में तीन माह की बच्ची की मौत के बाद दफनाए गए शव को कुछ लोगों द्वारा कब्र से बाहर निकालकर उसके स्वजन के घर के दरवाजे पर फेंक दिया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई और आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। मामले में करहिया थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

बीमारी से हुई बच्ची की मौत जानकारी के मुताबिक, मुंशी का पुरा निवासी कृष्णा बाई बंजारा और बीरबल सिंह बंजारा की तीन माह की बेटी की रविवार सुबह बीमारी के चलते मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने बच्ची के शव को भीमवाड़ा नदी किनारे श्मशान क्षेत्र के पास दफना दिया था।

जमीन को लेकर हुआ विवाद परिजनों का आरोप है कि जिस स्थान पर बच्ची को दफनाया गया था, वहां खेती करने वाले पप्पू गुर्जर, राजेंद्र सिंह गुर्जर और रामनिवास गुर्जर ने इसका विरोध किया। परिजनों के अनुसार, विरोध के बावजूद बंजारा परिवार बच्ची को दफनाकर अपने घर लौट आया। आरोप है कि इसके बाद तीनों ने बच्ची की कब्र खोदी और शव को बाहर निकालकर बंजारा परिवार के घर के दरवाजे पर लाकर फेंक दिया।