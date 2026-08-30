बदलती जलवायु और खेती के सामने नई चुनौती... जैव संसाधनों से निकलेगा समाधान

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मौसम के बदलते मिजाज ने खेती के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। कहीं कम समय में हो रही तेज वर्षा फसलों को नुकसान पहुंचा रही है तो कहीं लंबे समय तक वर्षा नहीं होने और बढ़ते तापमान से उत्पादन प्रभावित हो रहा है।

इन चुनौतियों का समाधान जैव संसाधनों और स्थानीय फसल प्रजातियों में तलाशने की तैयारी है। इसके लिए ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलाजी (आईएचबीटी) के बीच समझौता हुआ है।

एमओयू के तहत किया जाएगा अध्ययन इस समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) के तहत यह अध्ययन किया जाएगा कि बदलते तापमान, वर्षा के बदलते पैटर्न और पर्यावरणीय परिस्थितियों का स्थानीय फसलों, पौधों, मिट्टी, जल संसाधनों व जैव विविधता पर किस तरह असर पड़ रहा है। इसके आधार पर ऐसी तकनीक विकसित करने का प्रयास होगा, जो बदलती जलवायु में भी खेती को अधिक टिकाऊ और उत्पादक बनाए रख सके।

शोध का एक महत्वपूर्ण पहलू स्थानीय फसल प्रजातियों और जैव संसाधनों की पहचान तथा उनके विज्ञानी उपयोग से जुड़ा होगा। बदलते मौसम में कौन-सी फसल या पौध की प्रजाति अधिक अनुकूल है, किन जैव संसाधनों का कृषि में उपयोग किया जा सकता है और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इस दिशा में संयुक्त शोध किया जाएगा।

कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डा. अरविंद कुमार शुक्ला का कहना है कि इस एमओयू का उद्देश्य शोध को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित रखना नहीं है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तकनीक और समाधान विकसित किए जाएंगे। कृषि उत्पादकता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और किसानों की आजीविका को मजबूत करने वाली तकनीकों पर विशेष जोर रहेगा।