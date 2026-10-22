ग्वालियर शीतला माता मंदिर हादसे में घायल एक और मरीज एयरलिफ्ट, बेहतर इलाज के लिए AIIMS भोपाल भेजा

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। ग्वालियर में नवरात्र के दौरान शीतला माता मंदिर के पास बेकाबू ट्रक की टक्कर से हुए भीषण हादसे में घायल लोगों को बेहतर उपचार दिलाने के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर गंभीर घायलों को एयर एंबुलेंस के जरिए एम्स भोपाल में भर्ती कराया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को एक और घायल को एयरलिफ्ट कर एम्स भोपाल पहुंचाया गया।

गोहद निवासी मरीज को एयरलिफ्ट किया आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल में भर्ती अंकित, पुत्र जयनारायण, निवासी मनोहर का पुरा, तहसील गोहद, जिला भिंड को गुरुवार को एयर एंबुलेंस से भोपाल ले जाकर एम्स में भर्ती कराया गया। इससे पहले हादसे में घायल कल्पना परिहार निवासी ठाठीपुर, संजय शर्मा निवासी करनाल साहब की ड्योढ़ी और शैलेन्द्र सिंह तोमर निवासी मुरैना को भी एयर एंबुलेंस के माध्यम से एम्स भोपाल पहुंचाया जा चुका है।