नौकरी गई तो बने संत, नहीं छोड़ी हक की लड़ाई: 26 साल बाद कोर्ट से जीतकर फिर CRPF में लौटे मुरैना के गिरवर सिंह
मुरैना के गिरवर सिंह तोमर ने 26 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सीआरपीएफ में अपनी नौकरी वापस पा ...और पढ़ें
HighLights
गिरवर सिंह ने 26 साल बाद सीआरपीएफ में वापसी की।
1999 में नौकरी गंवाने के बाद संत का जीवन जिया।
अब पदोन्नति के लिए भी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।
हरिओम गौड़, मुरैना। जिंदगी में कई बार हालात इंसान को ऐसी राह पर ले जाते हैं, जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की होती। मुरैना के छिछावली गांव निवासी गिरवर सिंह तोमर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वरिष्ठ अधिकारी से विवाद के बाद वर्ष 1999 में सीआरपीएफ की नौकरी गंवाने वाले गिरवर ने करीब ढाई दशक तक संत का जीवन जिया, लेकिन अपने हक की लड़ाई नहीं छोड़ी। 26 साल लंबी कानूनी जंग के बाद अब उनकी दोबारा सीआरपीएफ में वापसी हुई है।
50 वर्षीय गिरवर सिंह को हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नियुक्ति मिली है। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर उन्होंने सीआरपीएफ की वर्दी पहन ली है। अब वह अपनी सेवा में प्रमोशन के लिए भी कानूनी लड़ाई आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं।
1991 में बने थे हवलदार
गिरवर सिंह तोमर का चयन वर्ष 1991 में सीआरपीएफ में हवलदार के पद पर हुआ था। करीब आठ वर्ष तक सेवा करने के बाद उनका नाम प्रमोशन सूची में आने वाला था। इसी दौरान वर्ष 1999 में एक वरिष्ठ अधिकारी से उनका विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर पहले उन्हें निलंबित किया गया और फिर विभागीय जांच के बाद 21 अक्टूबर 1999 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
नौकरी गई तो मंदिर में बिताने लगे जिंदगी
बर्खास्तगी के बाद कुछ समय तक गिरवर घर पर रहे, लेकिन उनका मन नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक राह पकड़ ली। स्वजन के मुताबिक, शुरुआती चार-पांच वर्ष उन्होंने बारहद्वारी मंदिर में रहकर पूजा-पाठ किया। इसके बाद मुरैना के गुफा मंदिर में संत के रूप में रहने लगे।
मंदिर के मुख्य पुजारी ने उन्हें 'गिरवर दास महाराज' नाम दिया। देखते ही देखते उनका जीवन पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग गया। हालांकि, इसी दौरान वह अपनी नौकरी वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ते रहे और परिवार की जिम्मेदारियां निभाते रहे।
2007 में कोर्ट से मिली पहली जीत
बर्खास्तगी के खिलाफ गिरवर दास ने वर्ष 1999 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। करीब आठ साल की कानूनी लड़ाई के बाद 2007 में हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि, इसके बाद सीआरपीएफ ने स्टे ले लिया और उनकी वापसी का रास्ता फिर रुक गया।
गिरवर ने हार नहीं मानी और मामले को हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने रखा। लंबी सुनवाई के बाद 28 अगस्त 2025 को डबल बेंच ने सीआरपीएफ को तीन महीने के भीतर उन्हें ज्वाइनिंग देने का आदेश दिया।
छह महीने इंतजार के बाद आखिरकार मिली वर्दी
कोर्ट के आदेश के बावजूद करीब छह महीने तक ज्वाइनिंग नहीं मिलने पर गिरवर ने फिर प्रयास शुरू किए। उन्होंने वकीलों के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को नोटिस भिजवाए और कोर्ट के आदेश के पालन की मांग की।
आखिरकार 26 अगस्त को सीआरपीएफ ने उन्हें छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पोस्टिंग दे दी। करीब 26 साल बाद गिरवर सिंह की सरकारी सेवा में वापसी हुई और उन्होंने फिर सीआरपीएफ की वर्दी पहन ली।
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अब प्रमोशन के लिए भी लड़ेंगे कानूनी लड़ाई
गिरवर सिंह की नौकरी में वापसी के बाद भी उनकी कानूनी लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब वह सेवा अवधि और पदोन्नति से जुड़े अधिकारों को लेकर भी कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी कर रहे हैं।