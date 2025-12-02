ग्वालियर में बच्चों के मिड-डे मील में निकला मेंढक, वीडियो वायरल, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले मिड-डे मील की घटिया क्वालिटी को लेकर अक्सर शिकायतें सामने आती रहती हैं। कुछ दिन पहले ही श्योपुर जिले के एक शासकीय विद्यालय में बच्चों को प्लेट की जगह कचरे के कागज पर खाना परोसने का मामला सामने आया था। अब एक और हैरान करने वाला मामला ग्वालियर जिले से आया है। जहां बच्चों के लिए तैयार किए गए मिड-डे मील की सब्जी में एक मेंढक पाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया और मंगलवार को कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें