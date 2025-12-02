ग्वालियर में बच्चों के मिड-डे मील में निकला मेंढक, वीडियो वायरल, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश
ग्वालियर के एक सरकारी स्कूल में मिड-डे मील की सब्जी में मेंढक मिलने से हड़कंप मच गया। गोकुलपुर के प्राथमिक शाला में हुई इस घटना का वीडियो वायरल होने क ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले मिड-डे मील की घटिया क्वालिटी को लेकर अक्सर शिकायतें सामने आती रहती हैं। कुछ दिन पहले ही श्योपुर जिले के एक शासकीय विद्यालय में बच्चों को प्लेट की जगह कचरे के कागज पर खाना परोसने का मामला सामने आया था। अब एक और हैरान करने वाला मामला ग्वालियर जिले से आया है। जहां बच्चों के लिए तैयार किए गए मिड-डे मील की सब्जी में एक मेंढक पाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया और मंगलवार को कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
यह घटना ग्वालियर के गोकुलपुर में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला की बताई जा रही है। यह वीडियो कबका है, फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि मिड-डे मील परोसने वाली महिला ने बाल्टी से कलछी में सब्जी उठाई तो उसमें मेंढ़क का एक बच्चा दिखाई दिया। वीडियो में एक महिला कह रही है कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोकुलपुर में मिड डे मील में सब्जी में मेंढ़क का बच्चा निकला है बताइए इस तरह का खाना दिया जा रहा है। बाद में स्कूल स्टाफ ने इस घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी।
यह भी पढ़ें- बर्तन न मांजने पड़ें, इसलिए बच्चों को रद्दी कागज पर परोस रहे थे मध्याह्न भोजन, स्कूल प्रभारी निलंबित
मिड-डे मील में मेंढक का यह दृश्य देखकर बच्चे भी डर गए और उन्हें घिन आने लगी। यह पहली बार नहीं है जब मिड-डे मील की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हों। पहले भी कई बार मिड-डे मील में इल्ली-कीड़े मिलने और बासी-दुर्गंधयुक्त भोजन की शिकायतें सामने आ चुकी हैं।
