डबरा में 'झूठी शान' के लिए पिता-चाचा ने किया बेटी का कत्ल, छोटी बहन व मुंहबोले भाई को भी बेरहमी से पीटा; रक्षाबंधन पर घर आई थी बेटी

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। डबरा के पतरिया पुरा गांव में सोमवार को झूठी शान के लिए बेटी की हत्या का मामला सामने आया। कर्नाटक के विजयपुर स्थित एक माल में नौकरी करने वाली 21 वर्षीय अनु उर्फ नंदनी यादव की उसके पिता भगवान सिंह यादव और चाचा संतोष सिंह यादव ने कथित तौर पर हत्या कर दी। परिवार नंदनी के बाहर जाकर नौकरी करने और बॉयकट बाल रखने से नाराज था।

रक्षाबंधन पर घर आई थी नंदनी आरोप है कि दोनों ने पहले नंदनी की 17 वर्षीय छोटी बहन और उसके मुंहबोले भाई मनमोहन पांडे के साथ मारपीट की। इसके बाद नंदनी को डंडे से पीटा। उसका सिर दीवार पर पटका और साफी से गला दबाकर हत्या कर दी। नंदनी रक्षाबंधन पर कर्नाटक से अपने गांव आई थी।

मारपीट से छोटी बहन हुई बेहोश पुलिस के मुताबिक, सोमवार दोपहर भगवान सिंह और संतोष घर पहुंचे। दोनों ने सबसे पहले नंदनी की 17 वर्षीय छोटी बहन के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि उसे घसीट-घसीटकर पीटा गया और गला दबाने की कोशिश की गई। मां ने बीच-बचाव कर बेटी को बचाया। मारपीट के बाद नाबालिग करीब 30 से 40 मिनट तक बेहोश रही।

नंदनी को बेरहमी से पीटा, साफे से गला घोंटा इसके बाद दोनों ने मनमोहन के साथ मारपीट की। फिर नंदनी को निशाना बनाया गया। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, सिर पर डंडे से कई वार किए और दीवार पर सिर पटका। इसके बाद साफे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों आरोपित मौके से फरार हो गए।