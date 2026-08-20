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छतरपुर के हनुमान टौरिया मंदिर में पुजारी से मारपीट, युवक-युवती को आपत्तिजनक हरकत पर रोकना पड़ा भारी; आरक्षक भी निलंबित

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Thu, 20 Aug 2026 10:35 PM (IST)

छतरपुर के हनुमान टौरिया मंदिर में आपत्तिजनक स्थिति में युवक-युवती को रोकने पर पुजारी से मारपीट की गई। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर एक आरक्षक को निलंबित कर दिया है, जिसकी संलिप्तता सामने आई थी।

एसपी के पास शिकायत लेकर पहुंचा मंदिर प्रबंधन।

एसपी के पास शिकायत लेकर पहुंचा मंदिर प्रबंधन।

HighLights

  1. पुजारी ने आपत्तिजनक स्थिति में युवक-युवती को रोका।

  2. नाराज युवक ने साथियों संग पुजारी से मारपीट की।

  3. मामले में एक पुलिस आरक्षक निलंबित किया गया।

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। छतरपुर के प्राचीन हनुमान टौरिया मंदिर में शाम के बाद होने वाले युवाओं के जमावड़े को लेकर विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है। मंगलवार शाम मंदिर की सीढ़ियों पर युवक-युवती को कथित आपत्तिजनक स्थिति में देखकर रोकना पुजारी रोहित त्रिपाठी को भारी पड़ गया। आरोप है कि इससे नाराज युवक ने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया और कुछ ही देर में एक दर्जन से अधिक लोग मंदिर परिसर में पहुंच गए। उन्होंने पुजारी को घेरकर मारपीट शुरू कर दी।

अचानक हुए विवाद से मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई। पुजारी के साथ मारपीट होती देख मुख्य पुजारी राजू महाराज बीच-बचाव करने पहुंचे, तो उनके साथ भी झूमाझटकी की गई। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है।

सीसीटीवी फुटेज से खंगाली जा रही घटना

घटना की सूचना मिलते ही मंदिर प्रबंधन ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना की जांच शुरू की गई।

सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। जांच के दौरान मारपीट में एक पुलिस आरक्षक की कथित संलिप्तता सामने आने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया। पुलिसकर्मी पर लगे आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है।

मंदिर में शाम के बाद युवाओं का जमावड़ा

स्थानीय लोगों के अनुसार हनुमान टौरिया मंदिर की सीढ़ियों और आसपास के हिस्सों में शाम ढलने के बाद युवाओं का जमावड़ा बढ़ जाता है। यहां देर तक बैठने और जन्मदिन मनाने जैसी गतिविधियों को लेकर पहले भी शिकायतें सामने आती रही हैं।

लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थल पर इस तरह की गतिविधियों से मंदिर की गरिमा के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। मंगलवार की घटना ने इस समस्या को एक बार फिर सामने ला दिया है।

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एसपी ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत

नगर पुलिस अधीक्षक अरुण सोनी ने घटना पर नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर और उसके रास्तों पर अनावश्यक भीड़, अशोभनीय गतिविधियों या जन्मदिन जैसे आयोजनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अब बड़ा सवाल यह है कि हनुमान टौरिया जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल पर शाम के बाद बढ़ते जमावड़े को रोकने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थायी व्यवस्था कब लागू होगी। पुजारी से मारपीट की घटना ने मंदिर की सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।