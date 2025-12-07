ग्वालियर में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से चीता की मौत, कूनो से निकलकर बाहर आ गए थे दो चीते, दूसरे की तलाश जारी

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। प्रदेश के ग्वालियर जिले में आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे (शिवपुरी लिंक रोड) पर घाटीगांव सिमरिया टांका पर रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। कूनो अभयारण्य के दायरे से बाहर आए दो चीतों में से एक चीते की तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई है। दूसरा चीता लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है।

बताया जा रहा है कि सफेद स्विफ्ट कार ने सड़क पार कर रहे चीते को टक्कर मारी। यह चीता गामिनी मादा चीता का शावक था जिसके मुंह पर टक्कर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शावक के साथ दूसरा चीता बाल-बाल बच गया। हादसा रविवार तड़के हुआ, जिस समय ज्यादा उजाला नहीं था। सूचना मिलने पर डीएफओ ग्वालियर सहित स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। चीते के शव को कूनो पहुंचाया जा रहा है, जहां, एक्सपर्ट्स का पैनल पोस्टमॉर्टम करेगा।

बता दें कि बीते कुछ दिनों से कूनो से निकलकर चीतों का ग्वालियर में मूवमेंट है और यह घाटीगांव इलाके में घूम रहे हैं। जानकारी के अनुसार मृत चीते का की पहचान KG-3 (मादा) के रूप में हुई है। वहीं KG-4 चीता लापता बताया जा रहा है।