Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरैना में बोलेरो नहर में गिरी, छत पर चढ़कर बचाई जान : दूल्हा-दुल्हन समेत सात लोग बाल-बाल बचे, छह माह की बच्ची भी सुरक्षित

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:20 PM (IST)

    मुरैना जिले के जौरा थाना क्षेत्र में एक बोलेरो नहर में गिर गई। गाड़ी में दूल्हा-दुल्हन और एक छह महीने की बच्ची समेत सात लोग सवार थे। दूल्हे को झपकी आन ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बोलेरो नहर में जा गिरी।

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मुरैना जिले के जौरा थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया, जब नहर के रास्ते से गुजर रही बोलेरो अचानक अनियंत्रित होकर पानी से भरी नहर में जा गिरी। हादसे के वक्त गाड़ी में दूल्हा-दुल्हन, एक छह माह की बच्ची सहित कुल सात लोग सवार थे। सभी लोग गाड़ी की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाने में सफल रहे और बाद में ग्रामीणों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना जौरा के बुरावली गांव के पास हुई। जानकारी के अनुसार धमकर गांव निवासी रूपनारायण उर्फ मनीष जादौन, जिनकी शादी 30 नवंबर को हुई थी, मंगलवार को अपनी नवविवाहिता पत्नी और परिजनों के साथ बहरारा माता मंदिर पूजा-अर्चना के लिए गए थे।

    मंदिर से लौटते समय बोलेरो खुद दूल्हा मनीष चला रहा था। रास्ते में अचानक दूल्हे को झपकी आ जाने से वाहन का संतुलन बिगड़ गया और बोलेरो सीधे नहर में जा समाई। नहर में करीब छह से सात फीट पानी भरा होने से गाड़ी आधे से ज्यादा डूब गई।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो में सवार सभी सात लोग तुरंत गाड़ी की छत पर चढ़ गए। इनमें छह माह की एक बच्ची भी शामिल थी। स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और एक-एक कर सभी को सकुशल बाहर निकाला। बाद में गाड़ी को भी नहर से बाहर निकाला गया।

    ग्रामीणों की तत्परता और यात्रियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो स्थिति गंभीर हो सकती थी।