भिंड में युवक की गोली मारकर हत्या, शादी स्थल के पास पेशाब करने से रोकने पर हुआ था विवाद, मंत्री का समधी हिरासत में

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। भिंड जिले के गोहद चौराहा थाना क्षेत्र में स्थित दिलीप सिंह के पुरा में रविवार देर रात शादी समारोह स्थल के पास पेशाब करने से मना करने के मामले में हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मेहगांव विधायक व कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के समधी बताए जा रहे आरोपी जेपी कांकर ने अपने भाई सुनील कांकर व साथ दीपू बौहरे निवासी मुरलीपुरा हाल अटेर रोड के साथ मिलकर लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की, जिसमें 24 वर्षीय गौरव गुर्जर बुरी तरह से घायल हो गया।

देर रात घायल युवक को ग्वालियर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि दो फरार हैं। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो स्वजन और ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया। ग्वालियर–इटावा हाइवे पर दिलीप सिंह के पुरा के पास शव रखकर चक्काजाम कर दिया गया, जिससे दोनों ओर यातायात घंटों प्रभावित रहा। प्रशासन ने वाहनों का रूट डायवर्ट कराया।

विवाह समारोह में हुआ विवाद जानकारी के मुताबिक गौरव के चाचा सुरेश गुर्जर की बेटी की शादी थी और घर के बाहर भात का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान ग्वालियर से भिंड जा रहे आरोपितों ने कार रोक दी। जेपी कांकर रोड किनारे लघुशंका करने लगा तो गौरव ने कार्यक्रम का हवाला देकर गाड़ी हटाने को कहा। इसी पर कहासुनी बढ़ी और आरोपितों ने पीछा करते हुए 50 मीटर दूर जाकर गौरव को गोली मार दी।

ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, मंत्री के खिलाफ नारेबाजी चक्काजाम के दौरान ग्रामीणों ने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप है कि मुख्य आरोपी जेपी कांकर मंत्री का करीबी है। स्वजन ने आरोपितों के मकान तोड़ने, आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी, शस्त्र लाइसेंस और गोहद चौराहा टीआई को हटाने की मांग रखी।

कार्रवाई करने पहुंची टीम, बाद में रुकी हत्या के बाद पुलिस जेसीबी लेकर आरोपित दीपू बौहरे के अटेर रोड स्थित मकान तोड़ने पहुंची, लेकिन बाद में कार्रवाई रोक दी। जेपी कांकर, सुनील कांकर और दीपू बौहरे के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जेपी कांकर को हिरासत में ले लिया है। जबकि अन्य दो आरोपियों की तलाश में पुलिस उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।