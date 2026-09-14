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भिंड में अस्पताल गेट के पास सड़क पर गूंजी किलकारी, अल्ट्रासाउंड कराने आई गर्भवती ने दिया स्वस्थ बच्ची को जन्म

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Published: Mon, 14 Sep 2026 04:45 PM (IST)

भिंड जिला अस्पताल के बाहर अल्ट्रासाउंड कराने आई एक गर्भवती महिला ने अचानक प्रसव पीड़ा होने पर सड़क पर ही ...और पढ़ें

अस्पताल गेट से चंद कदम दूर महिला का प्रसव हो गया। (फोटो- जागरण)

अस्पताल गेट से चंद कदम दूर महिला का प्रसव हो गया। (फोटो- जागरण)

HighLights

  1. अल्ट्रासाउंड कराने आई महिला को अचानक हुई प्रसव पीड़ा।

  2. भिंड अस्पताल गेट के पास सड़क पर दिया बच्ची को जन्म।

  3. अस्पताल कर्मचारी की मदद से जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ।

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। भिंड जिला अस्पताल के बाहर सोमवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अल्ट्रासाउंड कराने आई एक गर्भवती महिला को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। महिला ने अस्पताल के मुख्य गेट से महज करीब 20 कदम पहले सड़क पर ही बच्ची को जन्म दे दिया। अचानक हुए प्रसव से मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

इसी दौरान ड्यूटी पर जा रही महिला कर्मचारी बिट्टी देवी की नजर प्रसूता पर पड़ी। उन्होंने तत्काल नवजात और प्रसूता को संभाला और दोनों को जिला अस्पताल के डिलीवरी रूम तक पहुंचाया। चिकित्सकीय जांच और उपचार के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए गए हैं।

अल्ट्रासाउंड के लिए आई थी महिला

जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय सोनम पत्नी सुभाष शाक्य निवासी सकराया, थाना फूफ अपनी सास सुनीता के साथ सोमवार को भिंड आई थी। सोनम को गुलाब नर्सिंग होम में अल्ट्रासाउंड कराना था। जांच के लिए नंबर लगने के बाद वह अपनी बारी का इंतजार कर रही थी।

इसी दौरान अचानक उसे तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। हालत बिगड़ती देख उसकी सास उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंची। हालांकि अस्पताल के मुख्य गेट तक पहुंचने से पहले ही प्रसव पीड़ा इतनी बढ़ गई कि महिला ने सड़क पर ही बच्ची को जन्म दे दिया।

सड़क पर प्रसव देख जुटी भीड़

अस्पताल के गेट से करीब 20 कदम पहले अचानक प्रसव होने से वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। इसी बीच ड्यूटी पर जा रही महिला कर्मचारी बिट्टी देवी ने स्थिति संभाली। उन्होंने बिना देर किए प्रसूता और नवजात की मदद की और दोनों को अस्पताल के डिलीवरी रूम तक पहुंचाया।

अस्पताल में चिकित्सकों ने मां और नवजात की जांच की। दोनों की हालत सामान्य बताई गई है।

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तीसरी बार मां बनी है महिला

परिजनों के मुताबिक सोनम की यह तीसरी संतान है। उसके पहले चार वर्षीय बेटा सरस और तीन वर्षीय बेटी प्रियांशी हैं। सोमवार को सोनम ने तीसरी संतान के रूप में एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली।

महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन जिला अस्पताल लेकर आ रहे थे। अस्पताल के गेट से कुछ दूरी पर ही प्रसव हो गया। ड्यूटी पर जा रही कर्मचारी ने महिला और नवजात को तत्काल डिलीवरी रूम में पहुंचाया। चिकित्सकीय जांच के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।
- आरके मिश्र, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल भिंड