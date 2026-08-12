भिंड में भाई के साथ स्कूल से लौट रही नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म, रोते हुए घर पहुंचे बच्चों ने मां को सुनाई आपबीती

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। प्रदेश के भिंड जिले में मेहगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में स्कूल से भाई के साथ घर लौट रही 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि रास्ते में युवक ने बच्ची के 11 वर्षीय भाई के साथ मारपीट की और बच्ची को अपने साथ ले जाकर गलत काम किया। घटना के बाद दोनों बच्चे रोते हुए घर पहुंचे और मां को पूरी घटना बताई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

दिनदहाड़े की वारदात पुलिस के अनुसार 35 वर्षीय महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 1 से डेढ़ बजे के बीच उसकी 9 वर्षीय बेटी अपने 11 वर्षीय भाई के साथ स्कूल से घर लौट रही थी। दोनों बच्चे गांव में स्थित सरकारी स्कूल के पीछे से होकर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन्हें गांव का ही अरविंद पुत्र बसंत वाल्मीकि मिल गया। आरोप है कि अरविंद ने पहले बच्ची के भाई के साथ मारपीट की। इसके बाद उसने 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।