भिंड कोर्ट परिसर में महिला न्यायाधीशों से अभद्रता, अभिभाषक संघ अध्यक्ष समेत दो वकीलों पर केस दर्ज

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। भिंड जिला न्यायालय परिसर में दो महिला न्यायिक अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार और न्यायिक कार्य में बाधा डालने के आरोप में जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विनीत मिश्रा और अधिवक्ता सौरभ मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2) और 296(बी) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महिला न्यायिक अधिकारियों ने लगाए गंभीर आरोप जानकारी के अनुसार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश निधि नीलेश श्रीवास्तव और व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) मुनमुन सिंह शर्मा ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया कि 28 जुलाई को जब वे न्यायालय परिसर में अपने न्यायिक कार्य के लिए जा रही थीं, तब विनीत मिश्रा ने कथित रूप से उनका रास्ता रोका, गाली-गलौज की और न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न की।