'बहन-बेटियां अकेली न आएं', बागेश्वर धाम में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर धीरेंद्र शास्त्री की अपील, बोले- सेवादार पर भी आंख मूंद न करें भरोसा

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा स्थित प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अहम अपील की है। शनिवार रात दिव्य दरबार के दौरान उन्होंने खासतौर पर माताओं-बहनों से कहा कि वे धाम पर अकेली न आएं। यदि किसी कारणवश अकेले आना पड़े तो किसी अनजान व्यक्ति या सेवादार पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने श्रद्धालुओं से खुद सतर्क, सजग और सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ कहीं न जाएं और धाम में अनावश्यक रूप से लंबे समय तक न ठहरें। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को अपनी सुरक्षा और सामान की जिम्मेदारी खुद समझदारी से निभानी होगी।

‘अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें’ पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि बागेश्वर धाम करीब पांच किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर परिसर और हॉल की व्यवस्था एवं सुरक्षा धाम प्रबंधन की जिम्मेदारी है, लेकिन पूरे क्षेत्र में सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना संभव नहीं है। ऐसे में श्रद्धालुओं को अपनी ओर से भी सावधानी बरतनी होगी।

उन्होंने माताओं-बहनों से विशेष रूप से कहा कि यदि वे अकेली धाम आती हैं तो किसी अनजान व्यक्ति अथवा सेवादार पर आंख मूंदकर विश्वास न करें। मंदिर परिसर और निर्धारित हॉल के अलावा किसी अनजान जगह पर जाने से भी बचें।