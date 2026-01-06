स्वेटर में मिले आमलेट के टुकड़े और AI स्केच बने सुराग, ग्वालियर में महिला के अंधे कत्ल का राजफाश, प्रेमी ने रेप के बाद की थी हत्या
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। गोला का मंदिर क्षेत्र के कटारे फार्म में एक सप्ताह पहले मिली अज्ञात महिला की हत्या की गुत्थी को ग्वालियर पुलिस ने सुलझा लिया है। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा मृतका के स्वेटर की जेब में मिले आमलेट के टुकड़ों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार किए गए स्केच के जरिए हुआ। पुलिस ने हत्या के आरोप में सचिन सेन को गिरफ्तार किया है।
आमलेट के टुकड़े बने अहम कड़ी
बीते सोमवार कटारे फार्म की झाड़ियों में महिला का शव मिलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती उसकी पहचान थी। जांच के दौरान मृतका के स्वेटर की जेब से आमलेट का टुकड़ा मिला, जिससे पुलिस को अंदाजा हुआ कि वह हाल ही में किसी ठेले से आमलेट लेकर आई होगी। इसके बाद पुलिस ने AI की मदद से महिला का स्केच तैयार कराया और आसपास करीब पांच किलोमीटर के क्षेत्र में अंडे-आमलेट के ठेले लगाने वालों से पूछताछ की।
सात ठेले वालों से बातचीत के दौरान एक व्यक्ति ने महिला को पहचान लिया और बताया कि 28 दिसंबर को वह दो युवकों के साथ आमलेट लेने आई थी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में भी महिला और उसके साथ एक युवक दिखाई दिया, हालांकि उसकी पहचान तुरंत नहीं हो सकी।
200 गुमशुदगी रिपोर्ट खंगालीं
जांच के दौरान पुलिस को मृतका के हाथ पर ‘पप्पू’ लिखा मिला। इसके आधार पर पूरे प्रदेश की करीब 200 गुमशुदगी रिपोर्ट खंगाली गईं। आखिरकार टीकमगढ़ जिले से दर्ज एक गुमशुदगी रिपोर्ट के जरिए महिला की पहचान सुनीता पाल के रूप में हुई। पप्पू उसका पूर्व पति था, जो ग्वालियर के हजीरा क्षेत्र में रहता है।
महिला की पहचान होते ही पुलिस आरोपित तक पहुंची और सचिन सेन को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी और महिला के बीच पहले से परिचय था।
भिखारी बनकर छिपा था आरोपी
पुलिस से बचने के लिए आरोपी सचिन सेन रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास भिखारी का भेष बनाकर छिपा हुआ था। वह अपना नाम ‘विशाल’ बताता था और दान में मिले कंबल ओढ़कर रहता था। बताया गया है कि उसके पिता दीनदयाल नगर क्षेत्र में पुल के नीचे बाल काटने की दुकान चलाते हैं।
ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा।
