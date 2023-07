Madhya Pradesh: शहडोल में तुगलकी फरमान, खुले में मवेशी छोड़े तो पड़ेंगे पांच जूते; जुर्माना भी लगेगा

मध्य प्रदेश के शहडोल के नगनौड़ी ग्राम पंचायत के एक तुगलकी फरमान को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। इस फरमान को लेकर जयसिंहनगर एसडीएम भागीरथी लहरे का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली है यदि यह मामला सही पाया गया तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का फरमान सरपंच व सचिव जारी करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

खुले में मवेशी छोड़े तो पड़ेंगे पांच जूते (फाइल फोटो)

