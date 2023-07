संबंधित थानाप्रभारी मनीष जादौन का कहना है कि पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ मारपीट सहित एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में प्रकरण कायम कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार रविवार शाम सरपंच गीता जाटव का बड़ा बेटा गोपाल जाटव किसी काम से खरई गया था।

MP News: सरपंच ने बात मानने से मना किया तो दबंगों ने जूते-चप्पलों से पीटा, बोले- सरपंची हम ही करेंगे

शिवपुरी, जेएनएन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अनुसूचित जाति (अजा) वर्ग की महिला सरपंच ने बात मानने से मना किया तो गांव के दबंगों ने उसे कीचड़ में पटककर सरेराह जूते-चप्पलों से पीट दिया। इतना ही नहीं, पूरे गांव के सामने जातिसूचक गालियां देकर उसे बेइज्जत किया। मामला जिले की कोलारस जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पहाड़ी का है। संबंधित थानाप्रभारी मनीष जादौन का कहना है कि पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ मारपीट सहित एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में प्रकरण कायम कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार रविवार शाम सरपंच गीता जाटव का बड़ा बेटा गोपाल जाटव किसी काम से खरई गया था। वहां उसे धर्मवीर यादव मिल गया। उसने गोपाल से कहा कि मेरे कागज पर सरपंच के साइन करवा दे। मना करने पर धर्मवीर ने गोपाल के साथ मारपीट कर दी। गोपाल ने मां गीता जाटव को जब यह बताया तो धर्मवीर के दुस्साहस की शिकायत करने गीता उसके घर जा रही थी। रास्ते में ही उसे धर्मवीर यादव, रामवीर यादव व मुलायम यादव ने घेर लिया। तीनों ने उसे जातिसूचक गालियां देते हुए कहा कि तुझे सरपंच हमने बनवाया है तो सरपंची हम ही करेंगे। जब गीता ने रबर स्टांप बनने से इन्कार कर दिया तो तीनों ने उसे सरेराह कीचड़ में पटक-पटककर जूते-चप्पलों से पीटा। सरपंच गीता का कहना है कि धर्मवीर सालभर से लगातार उसे प्रताड़ित कर रहा है। कह रहा है कि सरपंची उसके कहे अनुसार ही करनी पड़ेगी।

