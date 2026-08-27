नेपाल आपदा के बीच मानसरोवर यात्रा पर गईं विदिशा की स्वाति लापता, चीन-तिब्बत सीमा पर टूटा संपर्क
विदिशा की 50 वर्षीय स्वाति बागरेचा नेपाल में प्राकृतिक आपदा के बीच मानसरोवर यात्रा के दौरान लापता हो गई हैं। ...और पढ़ें
HighLights
विदिशा की स्वाति बागरेचा मानसरोवर यात्रा के दौरान लापता।
नेपाल-तिब्बत सीमा पर आखिरी लोकेशन, संपर्क टूटा।
नेपाल में प्राकृतिक आपदा के कारण परिवार चिंतित।
डिजिटल डेस्क, विदिशा। नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा के बीच मानसरोवर यात्रा पर गईं विदिशा की 50 वर्षीय स्वाति बागरेचा के लापता होने की खबर से परिवार और शहर में चिंता का माहौल है। स्वाति करीब 70 यात्रियों के समूह के साथ यात्रा पर गई थीं। बुधवार को उनकी आखिरी लोकेशन नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र स्थित इमिग्रेशन कार्यालय के पास मिली थी। इसके बाद से उनका परिवार से संपर्क नहीं हो पाया है।
स्वाति विदिशा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. केसी बागरेचा की छोटी बेटी हैं। वह अपने पति के साथ कनाडा में रहती हैं और कुछ समय पहले ही भारत आई थीं। भारत आने के बाद उन्होंने मानसरोवर यात्रा का कार्यक्रम बनाया था।
अंतिम लोकेशन के बाद नहीं मिला सुराग
पारिवारिक सूत्रों के अनुसार स्वाति करीब 70 लोगों के समूह के साथ मानसरोवर यात्रा पर गई थीं। यात्रा के दौरान चीन-तिब्बत सीमा से लगे क्षेत्र में स्थित इमिग्रेशन कार्यालय के आसपास उनका संपर्क टूट गया। इसके बाद से परिजन उनकी जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं।
नेपाल में बाढ़ और प्राकृतिक आपदा की स्थिति के बीच संपर्क टूटने से परिवार की चिंता और बढ़ गई है। परिजन संबंधित स्तर पर उनकी तलाश और सुरक्षित वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
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भाई ने इंटरनेट मीडिया पर साझा की जानकारी
स्वाति के भाई डॉ. प्रशांत बागरेचा ने इंटरनेट मीडिया पर उनकी गुमशुदगी की जानकारी साझा की है। उन्होंने लोगों से स्वाति के सकुशल होने की प्रार्थना करने की अपील की है।
परिवार को उम्मीद है कि राहत एवं बचाव प्रयासों के बीच जल्द ही स्वाति के संबंध में कोई सकारात्मक जानकारी सामने आएगी। स्वाति के लापता होने की खबर के बाद उनके परिचितों और शहरवासियों में भी चिंता बनी हुई है।