नेपाल आपदा के बीच मानसरोवर यात्रा पर गईं विदिशा की स्वाति लापता, चीन-तिब्बत सीमा पर टूटा संपर्क

डिजिटल डेस्क, विदिशा। नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा के बीच मानसरोवर यात्रा पर गईं विदिशा की 50 वर्षीय स्वाति बागरेचा के लापता होने की खबर से परिवार और शहर में चिंता का माहौल है। स्वाति करीब 70 यात्रियों के समूह के साथ यात्रा पर गई थीं। बुधवार को उनकी आखिरी लोकेशन नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र स्थित इमिग्रेशन कार्यालय के पास मिली थी। इसके बाद से उनका परिवार से संपर्क नहीं हो पाया है।

स्वाति विदिशा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. केसी बागरेचा की छोटी बेटी हैं। वह अपने पति के साथ कनाडा में रहती हैं और कुछ समय पहले ही भारत आई थीं। भारत आने के बाद उन्होंने मानसरोवर यात्रा का कार्यक्रम बनाया था।