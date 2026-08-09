बारिश में लकड़ी की बल्लियां गाड़ टीन की चादरों के नीचे करना पड़ा अंतिम संस्कार; विदिशा के कराखेड़ी का वीडियो वायरल
विदिशा के कराखेड़ी गांव में श्मशान घाट न होने के कारण बारिश में अस्थायी शेड बनाकर 80 वर्षीय ग्रामीण का अंतिम संस्कार करना पड़ा। वीडियो वायरल होने के ब ...और पढ़ें
HighLights
कराखेड़ी में श्मशान घाट न होने से परेशानी।
बारिश में अस्थायी शेड बनाकर अंतिम संस्कार किया।
प्रशासन ने संज्ञान लिया, जमीन विवाद की जांच जारी।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। विदिशा जिले की ग्राम पंचायत कराखेड़ी में श्मशान घाट की सुविधा नहीं होने का दर्द एक बार फिर सामने आया है। शनिवार को 80 वर्षीय ग्रामीण रघुवीर दांगी के निधन के बाद बारिश से बचाने के लिए ग्रामीणों को खेत में लकड़ी के खंभे गाड़कर टीन की चादरों से अस्थायी शेड तैयार करना पड़ा। इसी अस्थायी व्यवस्था के नीचे चिता सजाई गई और अंतिम संस्कार किया गया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अधिकारी गांव पहुंच गए।
श्मशान के लिए जमीन है, लेकिन निर्माण अटका
ग्रामीणों के मुताबिक गांव में लंबे समय से शांतिधाम की मांग की जा रही है। फिलहाल जिस जगह अंतिम संस्कार किए जाते हैं, वह निजी जमीन है। पंचायत ने वर्ष 2023 में यहां पक्का चबूतरा और टीनशेड बनाने की स्वीकृति भी हासिल कर ली थी, लेकिन जमीन मालिक किसान ने अपनी निजी भूमि पर सरकारी निर्माण का विरोध कर दिया। इसके बाद से निर्माण अधर में है।
सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह दांगी ने बताया कि जमीन मालिक अंतिम संस्कार करने से ग्रामीणों को नहीं रोकता, लेकिन अपनी जमीन पर किसी तरह का पक्का सरकारी निर्माण नहीं चाहता। पंचायत ने प्रशासन से दूसरी सरकारी जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है।
सरकारी जमीन पर कब्जा
पंचायत प्रतिनिधि के अनुसार गांव में सरकारी जमीन उपलब्ध है, लेकिन उसके कुछ हिस्सों पर अतिक्रमण है। उनका कहना है कि प्रशासन जमीन को कब्जामुक्त कर पंचायत को सौंप दे तो वहां शांतिधाम का निर्माण कराया जा सकता है।
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फिलहाल खुले में अंतिम संस्कार होने के कारण बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। बारिश शुरू होते ही ग्रामीणों को लकड़ी के खंभे, टीन की चादर और अन्य सामान जुटाकर अस्थायी शेड बनाना पड़ता है। इसके बाद ही चिता को बारिश से बचाते हुए अंतिम संस्कार किया जा पाता है।
वीडियो वायरल हुआ तो गांव पहुंचे अधिकारी
शनिवार को बारिश के बीच अस्थायी शेड में अंतिम संस्कार का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुआ। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया। तहसीलदार प्रीति पंथी और विदिशा जनपद पंचायत के सीईओ गगन वाजपेयी कराखेड़ी पहुंचे। अधिकारियों ने पंचायत सचिव और सरपंच से पूरे मामले की जानकारी ली।
तहसीलदार ने बताया कि अंतिम संस्कार वाली जगह निजी भूमि होने की जानकारी सामने आई है। पंचायत में उपलब्ध सरकारी जमीन को लेकर पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई है। प्रशासन को यह भी जानकारी मिली है कि पहले श्मशान के लिए जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन रास्ते से जुड़े विवाद के कारण वहां निर्माण नहीं हो सका। सोमवार को मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की जाएगी। साथ ही निजी जमीन मालिक से भी शेड निर्माण को लेकर चर्चा का प्रयास किया जाएगा।
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दो साल पहले सर्वे में 177 गांवों में नहीं मिला था शांतिधाम
कराखेड़ी की समस्या अकेली नहीं है। जिले में बारिश के दौरान खुले में अंतिम संस्कार की तस्वीरें और वीडियो सामने आते रहे हैं। दो वर्ष पहले ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के सर्वे में जिले के 177 गांवों में शांतिधाम नहीं होने की बात सामने आई थी। वहीं 237 गांवों में शांतिधाम जर्जर हालत में मिले थे, जबकि 724 गांवों में श्मशान तक पहुंचने के लिए मार्ग की आवश्यकता बताई गई थी।
शांतिधाम निर्माण और पहुंच मार्ग के लिए बजट की मांग भी की गई थी। बाद में राज्य सरकार की ओर से पांचवें वित्त और मनरेगा के तहत प्रावधान किए गए, जिससे निर्माण का रास्ता साफ हुआ। इसके बावजूद जमीन विवाद, अतिक्रमण और अन्य स्थानीय समस्याओं के कारण कई गांवों में अब तक काम पूरा नहीं हो सका है।