बेतवा में मौत से सामना! नहाते समय 15 फीट के अजगर ने जकड़ी गर्दन, स्नेक कैचर ने सूझबूझ से बचाई जान
विदिशा में बेतवा नदी में स्नान कर रहे स्नेक कैचर कन्हैया जोशी पर 15 फीट लंबे अजगर ने हमला कर दिया। कन्हैया ने अपनी सूझबूझ से अजगर की पकड़ से खुद को छुड़ाया और सुरक्षित बाहर आ गए, बाद में उसे सुरक्षित छोड़ दिया।
HighLights
स्नेक कैचर पर बेतवा नदी में अजगर का हमला।
15 फीट लंबे अजगर ने गर्दन को जकड़ा था।
कन्हैया जोशी ने सूझबूझ से खुद को बचाया।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा नदी में स्नान कर रहे एक स्नेक कैचर पर करीब 15 फीट लंबे अजगर ने हमला कर दिया। अजगर ने कन्हैया जोशी की गर्दन को अपने शरीर से जकड़ लिया। अचानक हुए इस हमले के बावजूद कन्हैया घबराए नहीं और अपनी सूझबूझ से अजगर की पकड़ से निकलकर सुरक्षित बाहर आ गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे अजगर को काबू करते नजर आ रहे हैं।
गर्दन जकड़ने पर भी नहीं घबराए कन्हैया
कन्हैया के मुताबिक, पिछले सप्ताह वे गांव से करीब तीन किलोमीटर दूर स्थित बेतवा नदी के सिद्धनाथ स्थल पर जल चढ़ाने पहुंचे थे। इसी दौरान जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, तभी अचानक एक अजगर ने पानी के बीच ही उनकी गर्दन को जकड़ लिया।
स्थिति खतरनाक होने के बावजूद कन्हैया ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने एक हाथ से अजगर के जबड़े को मजबूती से पकड़ लिया, जबकि दूसरे हाथ से उसकी पूंछ थाम ली। कुछ देर तक दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा। इसके बाद जैसे ही अजगर की पकड़ कुछ ढीली हुई, कन्हैया तैरकर नदी के किनारे पहुंच गए।
करीब 50 किलो वजनी था अजगर
नदी से बाहर आने के बाद कन्हैया ने अजगर को सुरक्षित तरीके से काबू में किया। उनके अनुसार अजगर करीब 15 फीट लंबा और लगभग 50 किलो वजनी था। बाद में उन्होंने उसे नदी किनारे बनी एक गुफा में सुरक्षित छोड़ दिया।
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पांच साल से कर रहे सांपों का रेस्क्यू
कन्हैया जोशी पिछले करीब पांच वर्षों से सांप पकड़ने और रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रशिक्षण भी लिया है। इसी अनुभव का असर घटना के दौरान दिखाई दिया। अजगर के गर्दन जकड़ने जैसी खतरनाक स्थिति में भी उन्होंने घबराने के बजाय धैर्य और तकनीक का इस्तेमाल किया और खुद को सुरक्षित बचाने में सफल रहे।