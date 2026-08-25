बेतवा में मौत से सामना! नहाते समय 15 फीट के अजगर ने जकड़ी गर्दन, स्नेक कैचर ने सूझबूझ से बचाई जान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा नदी में स्नान कर रहे एक स्नेक कैचर पर करीब 15 फीट लंबे अजगर ने हमला कर दिया। अजगर ने कन्हैया जोशी की गर्दन को अपने शरीर से जकड़ लिया। अचानक हुए इस हमले के बावजूद कन्हैया घबराए नहीं और अपनी सूझबूझ से अजगर की पकड़ से निकलकर सुरक्षित बाहर आ गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे अजगर को काबू करते नजर आ रहे हैं।

गर्दन जकड़ने पर भी नहीं घबराए कन्हैया कन्हैया के मुताबिक, पिछले सप्ताह वे गांव से करीब तीन किलोमीटर दूर स्थित बेतवा नदी के सिद्धनाथ स्थल पर जल चढ़ाने पहुंचे थे। इसी दौरान जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, तभी अचानक एक अजगर ने पानी के बीच ही उनकी गर्दन को जकड़ लिया।

स्थिति खतरनाक होने के बावजूद कन्हैया ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने एक हाथ से अजगर के जबड़े को मजबूती से पकड़ लिया, जबकि दूसरे हाथ से उसकी पूंछ थाम ली। कुछ देर तक दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा। इसके बाद जैसे ही अजगर की पकड़ कुछ ढीली हुई, कन्हैया तैरकर नदी के किनारे पहुंच गए।