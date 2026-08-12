किराया बढ़ा तो विदिशा में बस के आगे खड़ी हो गईं 'जेन-अल्फा' छात्राएं, प्रशासन ने दिलाई रियायत; विधायक भी पहुंचे
मध्य प्रदेश के विदिशा में स्कूली छात्राओं ने बस किराया 10 से 25 रुपये किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। विधायक उमाकांत शर्मा और प्रशासन के हस्तक्षे ...और पढ़ें
HighLights
विदिशा में जेन-अल्फा छात्राओं ने बस किराया वृद्धि का विरोध किया।
विधायक के हस्तक्षेप से बस संचालकों ने पुराना किराया लेने पर सहमति दी।
मुख्यमंत्री से छात्रों को किराए में विशेष छूट देने की मांग की गई।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के विदिशा में मंगलवार को बसों का किराया बढ़ाने के विरोध में जेन अल्फा पीढ़ी ने मोर्चा खोल दिया है। सिरोंज में अवकाश होने के बाद शाम के समय स्कूली छात्राएं बस स्डैंड पहुंच कर एक बस के आगे खड़ी हो गईं। उन्होंने नारा लगाया- विधायक जी, किराया कम करो..! सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे।
बाद में क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा के हस्तक्षेप के बाद बस संचालक छात्राओं से पुराना किराया ही लेने पर सहमत हो गए। यहां यह बता दें कि देश में जेन-जी कही जाने वाली पीढ़ी के आंदोलन के बाद जेन अल्फा कही जाने वाली पीढ़ी भी अपनी समस्याओं को लेकर मुखर होने लगी है।
10 रुपये की जगह मांगे जा रहे थे 25 रुपये
यहां सिरोंज के कन्या हायर सेकंडरी स्कूल में आसपास के गांवों से करीब 30-35 छात्राएं पढ़ने आती हैं। इन गांवों की दूरी सिरोंज से करीब 10 से 15 किलोमीटर है। बस का किराया बढ़ने के बाद बस संचालक इन छात्राओं से पहले लिए जाने वाले 10 रुपये के स्थान पर 25 रुपये मांग रहे थे। इससे नाराज छात्राएं बस के सामने खड़ी हो गईं।
एसडीएम के आश्वासन पर मानीं छात्राएं
एसडीएम ओम नारायण बड़कुल के किराया कम कराने के आश्वासन के बाद छात्राओं ने प्रदर्शन समाप्त किया। इसी दौरान तिरंगा यात्रा के समापन पर विधायक उमाकांत शर्मा भी बस स्टैंड पहुंचे, लेकिन तब तक छात्राएं वहां से जा चुकी थीं।
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विधायक के हस्तक्षेप के बाद बनी सहमति
विधायक ने एसडीएम और जिला परिवहन अधिकारी से चर्चा कर बस संचालकों की बैठक बुलाई। इसके बाद प्रशासन और बस संचालकों की बैठक हुई, जिसमें छात्राओं से पुराना किराया ही लेने पर सहमति बनी। सिरोंज विधायक भार्गव ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को इस संबंध में पत्र लिखा है।
उनसे 15 किलोमीटर तक की दूरी पर बसों से स्कूल आने वाले छात्र-छात्राओं को किराए में विशेष छूट देने और पास की सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया है।