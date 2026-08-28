विदिशा में विवाह से इनकार पर नाबालिग बेटी से बर्बरता: पिता ने पैर पर मारी कुल्हाड़ी, 6 माह कमरे में रखा कैद

डिजिटल डेस्क, भोपाल। विदिशा जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को उसी के परिवार द्वारा करीब छह महीने तक एक कमरे में बंद रखे जाने का गंभीर मामला सामने आया है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर मिली शिकायत के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 16 वर्षीय किशोरी को उसके घर से सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के दौरान किशोरी बेहद डरी-सहमी नजर आई।

शिकायत मिलते ही घर पहुंची टीम शिकायत की जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की। जिला कार्यक्रम अधिकारी विनीता कांसवा के अनुसार संरक्षण अधिकारी सरिता शुक्ला, पर्यवेक्षक सोनू प्रजापति, थाना प्रभारी रघुराज सिंह रघुवंशी और तहसीलदार रघुनंदन शुक्ला की संयुक्त टीम किशोरी के घर पहुंची। टीम ने उसे अपने संरक्षण में लिया और बाद में बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।

पिता की पसंद से शादी से किया इनकार तो बढ़ा विवाद बाल कल्याण समिति के सामने किशोरी ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि पिता उस पर अपनी पसंद के अनुसार विवाह करने का दबाव बना रहे थे। उसने शादी से इनकार किया तो पिता नाराज हो गए। किशोरी के मुताबिक इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया।