विदिशा में विवाह से इनकार पर नाबालिग बेटी से बर्बरता: पिता ने पैर पर मारी कुल्हाड़ी, 6 माह कमरे में रखा कैद
विदिशा में एक नाबालिग लड़की को उसके पिता ने शादी से इनकार करने पर छह महीने तक कमरे में बंद ...और पढ़ें
HighLights
पिता ने नाबालिग बेटी को 6 माह कमरे में कैद रखा।
शादी से इनकार पर पिता ने पैर पर कुल्हाड़ी मारी।
संयुक्त टीम ने किशोरी को रेस्क्यू कर वन स्टॉप भेजा।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। विदिशा जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को उसी के परिवार द्वारा करीब छह महीने तक एक कमरे में बंद रखे जाने का गंभीर मामला सामने आया है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर मिली शिकायत के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 16 वर्षीय किशोरी को उसके घर से सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के दौरान किशोरी बेहद डरी-सहमी नजर आई।
शिकायत मिलते ही घर पहुंची टीम
शिकायत की जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की। जिला कार्यक्रम अधिकारी विनीता कांसवा के अनुसार संरक्षण अधिकारी सरिता शुक्ला, पर्यवेक्षक सोनू प्रजापति, थाना प्रभारी रघुराज सिंह रघुवंशी और तहसीलदार रघुनंदन शुक्ला की संयुक्त टीम किशोरी के घर पहुंची। टीम ने उसे अपने संरक्षण में लिया और बाद में बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।
पिता की पसंद से शादी से किया इनकार तो बढ़ा विवाद
बाल कल्याण समिति के सामने किशोरी ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि पिता उस पर अपनी पसंद के अनुसार विवाह करने का दबाव बना रहे थे। उसने शादी से इनकार किया तो पिता नाराज हो गए। किशोरी के मुताबिक इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया।
किशोरी ने आरोप लगाया कि गुस्से में पिता ने उसके दाहिने पैर के पंजे पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इससे उसके पैर में गंभीर चोट आई।
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इलाज कराया, लेकिन कमरे से निकलने की इजाजत नहीं दी
किशोरी के अनुसार चोट लगने के बाद पिता ने उसके घाव का इलाज तो कराया, लेकिन इसके बावजूद उसे कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया गया। लंबे समय तक बंद रहने के कारण वह मानसिक रूप से भी काफी डरी हुई थी। उसके पैर पर चोट के निशान अब भी मौजूद हैं।
किशोरी की सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए बाल कल्याण समिति ने उसे फिलहाल वन स्टॉप सेंटर में अस्थायी रूप से रखने के निर्देश दिए हैं। मामले में संबंधित विभागों द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है।