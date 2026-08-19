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वंदे मातरम् की अनूठी यात्रा: गर्व से राष्ट्रगीत के प्रतीक धारण करते थे स्वतंत्रता के दीवाने

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Updated: Wed, 19 Aug 2026 05:45 AM (IST)

इंदौर के एक संग्रहालय में वंदे मातरम् से जुड़ी ऐतिहासिक वस्तुएं इसकी अनूठी यात्रा बताती हैं।

वंदे मातरम् की अनूठी यात्रा। (यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है)

वंदे मातरम् की अनूठी यात्रा। (यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है)

HighLights

  1. संग्रहालय में वंदे मातरम् अंकित बटन, घड़ी, रिकॉर्ड मौजूद।

  2. स्वतंत्रता सेनानी गर्व से पहनते थे वंदे मातरम् प्रतीक।

  3. मैडम कामा के ध्वज की प्रतिकृति भी संग्रह में शामिल।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। इंदौर इन दिनों राष्ट्रगीत वंदे मातरम् को लेकर देश में बहस और विवाद के बीच इंदौर के एक संग्रहालय में रखीं कुछ ऐतिहासिक धरोहरें इसकी अनूठी यात्रा की कहानी कहती हैं।

तब यह केवल गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की लड़ाई में देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना की पहचान बन चुका था। तब वंदे मातरम् केवल गाया ही नहीं जाता था, बल्कि उसके प्रतीक लोगों के पहनावे और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे।

स्वतंत्रता के दीवाने इन प्रतीकों को धारण कर गर्व महसूस करते थे। इंदौर के इतिहासकार जफर अंसारी के म्यूजियम आफ इंदौर में वर्षों से सहेजी गईं वंदे मातरम् से जुड़ी दर्जनों वस्तुएं इसका प्रमाण हैं।

इस संग्रह में वंदे मातरम् अंकित बटन, चांदी की कपलिंग, तांबे से बनी विशेष घड़ी, ध्वज की पुरानी प्रतिकृति, मिलों में बनने वाले के कपड़ों के थान पर लगाए जाने वाले स्टीकर और 78 आरपीएम के ग्रामोफोन रिकॉर्ड शामिल हैं।

जफर अंसारी के अनुसार, संग्रह में करीब 20 ग्रामोफोन रिकार्ड हैं, जिनमें वंदे मातरम् के बंगाली, हिंदी और मराठी संस्करण हैं। घड़ी में गांधी-तिलक, हर घंटे बजती थी घंटी : संग्रह की विशेष घड़ी पर महात्मा गांधी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के चित्रों के साथ वंदे मातरम् अंकित है। घड़ी में हर घंटे एक खिलौना बालक बाहर निकलकर घंटी बजाता था।

संग्रह में वंदे मातरम् अंकित धातु के बटन भी हैं, जिन्हें जफर अंसारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा खादी के जैकेट पर लगाए जाने से जोड़ते हैं। बटनों पर तिरंगा और चरखा भी अंकित हैं।

ध्वज की प्रतिकृति भी सहेजी : जफर अंसारी के पास मैडम भीकाजी कामा के वर्ष 1907 में विदेश में फहराए गए ध्वज की वर्ष 1937 में कागज पर प्रकाशित प्रतिकृति भी है। इसके मध्य में हिंदी में वंदे मातरम् अंकित है। संग्रह में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का मूल हस्ताक्षरयुक्त चित्र और वंदे मातरम् से जुड़े पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी हैं।

ये वस्तुएं बताती हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम् गीत से आगे बढ़कर दृश्य प्रतीकों और जनभावना का हिस्सा बन चुका था।

प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके सराहना

वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वंदे मातरम् अंकित बटनों का एक सेट भेंट किया था। प्रधानमंत्री ने पत्र लिखकर उनके संग्रह की सराहना की।

वंदे मातरम् की अनूठी यात्रा

म्यूजियम आफ इंदौर में वर्षों से सहेजी जा रही हैं वंदे मातरम् से जुड़ी ऐतिहासिक वस्तुएं, बटन, घड़ी, ध्वज, ग्रामोफोन रिकार्ड और स्टीकर बताते हैं कि यह गीत लोगों की पहचान का हिस्सा रहा है।