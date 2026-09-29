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सिंहस्थ-2028: हिंदू-मुस्लिम सहित हर समाज विकास के इस महाअभियान में दे रहा अपना योगदान

By Digital Desk Edited By: Gaurav Tiwari
Published: Tue, 29 Sep 2026 12:27 PM (IST)

उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण में जनभागीदारी की मिसाल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. ...और पढ़ें

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HighLights

  1. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पैतृक घर का हिस्सा तोड़ा।

  2. सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में सभी समाज का योगदान।

  3. उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण और आधारभूत ढांचे का विकास।

डिजिटल टीम, उज्जैन। उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियां अब तेजी से जमीन पर दिखाई देने लगी हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल सिंहस्थ के दौरान देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगम आवागमन और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए शहर में बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में सड़कों के चौड़ीकरण, यातायात व्यवस्था और अन्य निर्माण कार्यों को गति दी जा रही है।

इन तैयारियों के बीच उज्जैन से जनभागीदारी की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो किसी भी बड़े आयोजन की सफलता के लिए सबसे बुनियादी पहलू को रेखांकित करती है।

सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले भवनों और धार्मिक संरचनाओं के प्रभावित हिस्सों को हटाने की प्रक्रिया में अलग-अलग समाजों की ओर से सहयोग सामने आया है। कहीं निजी भवन का हिस्सा हटाया जा रहा है, कहीं धार्मिक संरचना का प्रभावित हिस्सा। यही नहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अपना पैतृक मकान भी इस चौड़ीकरण की जद में आया और उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर अपने घर के प्रभावित हिस्से को तोड़ने की शुरुआत की। यह महज सड़क चौड़ीकरण की कहानी नहीं है। यह उस भावना की कहानी है, जिसमें सिंहस्थ को सिर्फ सरकार का आयोजन न मानकर पूरे उज्जैन का साझा दायित्व समझा जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने पैतृक घर से दिया विकास में सहभागिता का संदेश
उज्जैन के अब्दालपुरा क्षेत्र में खजूर वाली मस्जिद से गणेश चौक तक 700 मीटर से अधिक मार्ग को 15 मीटर चौड़ा करने की योजना है। इस परियोजना की जद में 270 से ज्यादा भवन प्रभावित हो रहे हैं। इनमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पैतृक मकान और उनकी बहन कलावती यादव का मकान भी शामिल है। 27 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉ. यादव स्वयं अपने पैतृक घर पहुंचे। विधि-विधान से पूजन के बाद उन्होंने अपने हाथ से गैंती चलाकर सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। जिस घर में उनका बचपन बीता, उसी घर के हिस्से को विकास कार्य के लिए हटाने की शुरुआत स्वयं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की। यह तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंहस्थ की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह संदेश दिया कि विकास की जरूरत सामने हो तो उसका दायरा पद, प्रतिष्ठा या व्यक्ति देखकर नहीं बदलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अपना घर भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें शहर के दूसरे प्रभावित भवन शामिल हैं। यह किसी राजनीतिक बयान से ज्यादा एक प्रतीकात्मक संदेश है कि सिंहस्थ के लिए जो योगदान अपेक्षित है, उसकी शुरुआत अपने घर या दुकान से भी की जा सकती है।

मंदिर से मस्जिद तक, सिंहस्थ के लिए सहयोग की साझा भावना
सिंहस्थ की तैयारियों में सड़क चौड़ीकरण का काम किसी एक वर्ग या समुदाय से जुड़ा विषय नहीं है। जिन स्थानों पर सड़क के लिए अतिरिक्त जगह आवश्यक है, वहां प्रभावित हिस्सों को हटाने की प्रक्रिया चल रही है।

इसी क्रम में धार्मिक संरचनाओं के प्रभावित हिस्से भी सामने आए हैं। कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण की योजना में कई धार्मिक स्थल प्रभावित क्षेत्र में आए हैं। कई संरचनाओं के हिस्से आपसी सहमति से हटाए भी गए हैं। यही इस पूरे घटनाक्रम का महत्वपूर्ण पक्ष है। सिंहस्थ की तैयारियों में हिंदू-मुस्लिम समेत अलग-अलग धर्मों और सामाजिक वर्गों के लोगों की भागीदारी दिखाई दे रही है।
उज्जैन की सांस्कृतिक पहचान ही ऐसी है, जहां धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक सह-अस्तित्व की लंबी परंपरा रही है। सिंहस्थ जैसा आयोजन इस साझा सामाजिक जिम्मेदारी को और बड़ा रूप देता है।

शाही मस्जिद का मामला: तस्वीर को पूरे संदर्भ में देखना जरूरी
शाही मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने की कार्रवाई इसी सड़क चौड़ीकरण परियोजना से जुड़ी है। प्रशासन और शहर काजी सहित मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के बीच प्रभावित हिस्से को हटाने को लेकर सहमति बनी थी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। हालांकि, 28 सितंबर को कार्रवाई के दौरान मौके पर भीड़ जुटी, विरोध हुआ और पथराव की स्थिति बनी। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस घटना को न तो छिपाने की जरूरत है और न ही इसे पूरे उज्जैन या पूरे मुस्लिम समाज की भावना के रूप में देखने की। एक तरफ स्थानीय विरोध दर्ज हुआ, तो दूसरी तरफ प्रशासन और समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच संवाद और पहले बनी सहमति की बात भी सामने आई है। इसलिए सोशल मीडिया पर सामने आने वाले किसी एक वीडियो या कुछ मिनटों के घटनाक्रम से पूरे शहर की तस्वीर तय करना उचित नहीं होगा। उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों का दायरा इससे कहीं बड़ा है।

विकास किसी एक समुदाय का नहीं, पूरे उज्जैन की जरूरत
सड़क चौड़ीकरण का उद्देश्य किसी धार्मिक स्थल को निशाना बनाना नहीं, बल्कि आने वाले विशाल जनसमूह के अनुरूप शहर की आधारभूत संरचना को तैयार करना है। सिंहस्थ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए बेहतर सड़कें, सुगम यातायात, सुरक्षित आवागमन और व्यवस्थित शहरी ढांचा आवश्यक होगा। इसीलिए प्रभावित भवनों और संरचनाओं को मजह धर्म के चश्मे से देखना पूरे विकास कार्य को एक सीमित विवाद में बदल देना होगा। एक ओर मुख्यमंत्री का पैतृक घर प्रभावित हो रहा है, दूसरी ओर आम नागरिकों के भवन भी प्रभावित हैं और धार्मिक संरचनाओं के कुछ हिस्से भी। ऐसे में मूल विषय यही है कि शहर को भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप कैसे तैयार किया जाए। इस प्रक्रिया में प्रभावित लोगों की चिंताओं का समाधान संवाद और निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से कैसे किया जाए।

उज्जैन की असली पहचान उसकी साझी भागीदारी में है
सिंहस्थ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उज्जैन की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, संस्कृति और सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाला विराट अवसर है। इसकी तैयारियां भी उतनी ही व्यापक हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन के प्रयास तभी सफल होंगे, जब समाज भी उसके साथ खड़ा हो और ऐसा हो भी रहा है। सड़क चौड़ीकरण के लिए किसी परिवार का अपने भवन का हिस्सा छोड़ना हो, किसी धार्मिक स्थल के प्रभावित हिस्से को हटाने में सहयोग हो या मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा अपने पैतृक घर के बाहरी सिरे को स्वयं तोड़ना, ये सभी घटनाएं इसी व्यापक जनभागीदारी की अलग-अलग तस्वीरें हैं। सिंहस्थ की भव्यता मात्र नए मार्गों, पुलों, घाटों और सुविधाओं से नहीं बनेगी। इसकी असली खूबसूरती तब सामने आएगी, जब उज्जैन का हर वर्ग इसे अपना आयोजन मानेगा।

आस्था के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन उज्जैन के विकास की मंजिल साझा है
हिंदू हो या मुस्लिम, जैन हो या सिख, किसी भी धर्म और समाज से आने वाला नागरिक, सिंहस्थ उज्जैन की साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी है। यही भावना आने वाले सिंहस्थ को सिर्फ भव्य आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक सहभागिता और सद्भाव की भी मिसाल बना सकती है। इस पूरी तस्वीर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अपने पैतृक घर से सड़क चौड़ीकरण की शुरुआत करना एक स्पष्ट संदेश देता है कि विकास की राह में सबसे पहले अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उज्जैन आज इसी भावना के साथ सिंहस्थ 2028 की ओर बढ़ रहा है। सरकार तैयारी कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है और समाज अपने हिस्से का योगदान दे रहा है।