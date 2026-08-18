‘अभी मुझे शांति से मरने दो…’, आखिरी संदेशों में झलका त्विषा का दर्द; CBI की चार्जशीट में सामने आए वाट्सएप चैट के अहम साक्ष्य

डिजिटल डेस्क, भोपाल। त्विषा शर्मा की मौत से पहले के दिनों में भेजे गए वाट्सएप संदेश अब मामले की जांच में अहम दस्तावेज बनकर सामने आए हैं। सीबीआई के आरोपपत्र के मुताबिक, त्विषा ने अपनी मां और भाभी राशि को भेजे संदेशों में कथित मानसिक प्रताड़ना, अकेलेपन और रिश्ते में बढ़ते तनाव का जिक्र किया था। घटना से कुछ घंटे पहले 12 मई की रात भेजा गया उसका आखिरी संदेश बेहद भावुक था।

सीबीआई ने सोमवार को भोपाल की अदालत में 636 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया। जांच एजेंसी के मुताबिक, पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह की कथित मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर त्विषा ने आत्महत्या की। हालांकि, आरोपपत्र में दर्ज आरोपों का अंतिम न्यायिक निर्धारण अदालत में होना बाकी है।

30 अप्रैल से बढ़ती गई बेचैनी आरोपपत्र में शामिल संदेशों के अनुसार, 30 अप्रैल को त्विषा ने अपनी मां से कहा था कि भोपाल बुलाकर फिर विवाद खड़ा किया जा रहा है और उसकी तबीयत बिगड़ रही है। उसने विमान यात्रा के दौरान एंग्जायटी अटैक आने और जीवन नरक बन जाने की बात भी कही थी।

इसके बाद 7 मई को तड़के उसने मां से उसे वहां से ले जाने की गुहार लगाई। उसने लिखा कि उसे लगता है कि समर्थ अब उसे नहीं चाहते और वह समझ नहीं पा रही कि उसने ऐसा क्या किया है।

इसी दिन भाभी राशि को भेजे संदेश में उसने कथित तौर पर कहा कि वह टूट रही है और उसे वहां अपना कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। गर्भपात को लेकर सवाल से और बढ़ा विवाद 8 और 9 मई के संदेशों में त्विषा ने बच्चे और गर्भपात को लेकर परिवार में चल रहे विवाद का जिक्र किया। 9 मई को उसने अपनी मां को बताया कि समर्थ उससे कथित तौर पर पूछ रहे थे कि जिस बच्चे का गर्भपात हुआ, वह किसका था।

इन संदेशों में त्विषा ने खुद को अपमानित और मानसिक रूप से बेहद परेशान महसूस करने की बात कही। उसने परिवार के सामने खुद को गलत समझे जाने और अपनी बात पर विश्वास नहीं किए जाने की शिकायत भी की।

पूर्व बहू का बयान भी जांच में शामिल सीबीआई ने गिरिबाला सिंह के बड़े बेटे की पूर्व पत्नी दिव्या सिंह का बयान भी दर्ज किया है। आरोपपत्र के मुताबिक, दिव्या ने शादी के बाद बच्चे नहीं होने और नौकरी को लेकर कथित मानसिक प्रताड़ना की बात कही है। सीबीआई ने इस बयान को भी अपनी जांच का हिस्सा बनाया है।

अंतिम दिनों में किए गए त्विषा के वाट्सएप संदेश 30 अप्रैल

मां को भेजे गए संदेश में : "ये यहां बात ही नहीं कर रहा है, भोपाल बुला कर फिर से सब नाटक, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मुझे प्लेन मे भी एंग्जायटी अटैक (घबराहट का दौरा) आया है, मेरा जीवन नरक हो गया है मम्मी।"

7 मई

तड़के 03:01 से 03:09 के बीच (मां को) : मां आप मुझे यहा से लेने आ जाओ कल प्लीज। मुझे नही लगता समर्थ को अब मैं चाहिए हूं, कल सुबह फोन करना, पता नहीं अब मैंने क्या किया, समर्थ ने कहा है एक साल से झेल रहे हैं मुझे, मुझे नही समझ आ रहा है मम्मी मैं करूं तो क्या करूं, आप देख लो कल या परसों की कोई टिकट मिले तो डायरेक्ट ट्रेन भी है। आप अकेली ही आना हम साथ चल लेंगे फिर, पापा को मत लाना अभी, चुप चाप निकलेंगे। जैसे ये सब यहा बोलेंगे वैसे कर देंगे।

सुबह 07:02 बजे (मां को) : लगा दी आज अम्मा ने हमा... बीच मे। जिस बात का मुझे यकीन था। सुबह 11:11 बजे (भाभी राशि को) : यह आदमी पागल है, उसने फिर से वही बर्ताव शुरू कर दिया है, सब कुछ फिर से जो उसे नहीं करना चाहिए, राशु मैं अब टूट रही हूं, मुझे यहा कोई भविष्य नही दिख रहा।

8 मई

दोपहर 03:42 से 03:45 के बीच (मां को) : "मैंने कहा था मम्मी बच्चे के बिना मेरी कोई इज्जत ही नहीं इसके मन मे, बच्चे के बाद मुझे ये पागल साबित करके बच्चा छीन लेता, मेरा तो इसने क्या-क्या नही बता दिया पूरे परिवार में।"

9 मई (जब पति ने पूछा कि किसका बच्चा था जो गर्भपात कराया)

दोपहर 03:48 से 04:25 के बीच (मां को भेजे संदेश) : समर्थ पूछ रहा है किसका बच्चा था जो अबोर्ट (गर्भपात) किया है, मम्मी यहां पर मैं बस पागल हो जाऊंगी, मुझसे नहीं हो पा रहा अब ये सब। अम्मा यकीन ही नहीं कर रही हैं कि समर्थ ऐसा बोल सकता है। सामने से झूठ भी बोल देता है, पापा से नाक रगड़वा कर माफी मंगवाना चाहता है, पर मुझे अब इस आदमी पर कोई प्यार नहीं आ रहा है, नफरत हो गई है इससे, मुझे पूछ रहा है वो किसका बच्चा था और मैं इग्नोर करूं, कैसी औरत हो आप, ये अपने घटियापने की हर लिमिट क्रास करके बैठा है, कैसे रह लूं इसके साथ, श्राप लगेगा इसे मेरा। बोल दिया, वो फिर भी उसका ज्यादा यकीन करती है।

नही अभी नही, हर तरीके की गंदी बात बोलकर सीधा बन कर बैठ जाता है, अम्मा के सामने झूठ बोलता है, मेरा अब दम घुट रहा है मां यहां... वो सब को लेकर बैठा घायल करने के लिए, मुझे दर्द हो रहा तो बोल रहा है मैं नाटक कर रही हूं। अम्मा नही सुन रही है, ये सब बहुत ज्यादा निर्दयी है मम्मी, सामने वाले के लिए कोई दया नहीं है बस लेबर क्लास को अपनी दया दिखाते है, मेरा दम घुटता अब यहां, नीच बातें करता है ये आदमी, मुझसे नही होगा।

शाम 06:59 से 07:03 के बीच (भाभी राशि को) : मुझे नहीं लगता राशु अब यह रिश्ता चलेगा। उसने सारी हदें पार कर दी हैं, आज उसने मुझसे पूछा वह उसका बच्चा था या किसी और का, क्या इसलिए मैंने गर्भपात कराया। मैंने अम्मा से कहा कि देखो आपका बेटा क्या कह रहा है... उसने उनके सामने झूठ बोला और उन्होंने हमेशा की तरह उस पर ही विश्वास करना चुना। राशी मेरा दम घुट रहा है अब, कसम से इस तरह मुझे खुद को पूरी तरह से खत्म करने की हिम्मत मिल जाएगी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं यार, ये क्या बोल रहा है, मैं मरना चाहती हूं। कसम से मैं कोई रास्ता खोज लूंगी।

रात 09:15 बजे (मां को) : हो सके तो कर दो कैंसल अभी, मुझे डर है और ज्यादा ना भड़क जाए लड़ाई, थोड़ी कलेश ठंडी हो तब जाके कोई डिसीजन लेना है अभी नहीं, क्योंकि यहा पर कुछ भी बवाल हो सकता है।

11 मई

सुबह 11:21 से 11:42 के बीच (मां को) : इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूं, इसलिये मेरा मूड खराब रहता है, बस एक बार दिल में ये नहीं आ रहा है कि इनका बेटा ही मुझे छोड़ कर बैठा है, मेरा मूड इस वजह से भी खराब हो सकता है, मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है मां, ना रोने देंगे ये लोग ना हंसने की वजह देंगे, मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गई हूं, मुझे पूछ रही थीं, तुम डार्क से ड्रग्स तो नही मंगवाती, आग लग गई है जिंदगी में मेरी।

शाम 07:35 से 07:39 के बीच (मां को) : अम्मा और समर्थ आपस मे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नही है, ना अम्मा कह रही कुछ ना वो कुछ कह रहा है, मेरा मन नही लगता अब कहीं भी अब कुछ भी नहीं अच्छा लगता।