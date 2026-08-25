त्विषा शर्मा केस: CBI चार्जशीट पर कोर्ट ने माना प्रथमदृष्टया अपराध, गिरिबाला-समर्थ की बढ़ी मुश्किलें
त्विषा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रथमदृष्टया अपराध माना है। अब यह सनसनीखेज मामला आगे की सुनवाई के लिए जिला जज मनोज श्रीवास्तव के न्यायालय में भेज दिया गया है।
HighLights
त्विषा शर्मा मौत मामले में प्रथमदृष्टया अपराध पाया गया।
सीबीआई ने सास-पति के खिलाफ 636 पेज की चार्जशीट दाखिल की।
मामला अब जिला जज के न्यायालय में स्थानांतरित हुआ।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। नोएडा से भोपाल में ब्याही गई अभिनेत्री व मॉडल त्विषा शर्मा की कटारा हिल्स में स्थित ससुराल में हुई संदिग्ध परिस्थतियों में मौत के मामले में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट शोभना भलावे के न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई। न्यायालय ने माना कि सीबीआई द्वारा दिए गए 636 पृष्ठों के आरोप पत्र में प्रथमदृष्टया अपराध का तो मामला सामने आया है लेकिन पुष्टि के लिए अभी और जांच की जरूरत है।
अदालत की इस टिप्पणी के साथ इस सनसनीखेज प्रकरण को जिला जज मनोज श्रीवास्तव के न्यायालय में भेज दिया गया है। अब जिला जज यह तय करेंगे कि प्रकरण की आगे सुनवाई कब और किस अदालत में तथा किस प्रक्रिया के तहत होगी।
सास और पति के खिलाफ दाखिल हुई है चार्जशीट
बता दें कि मामले में सीबीआई ने त्विषा की सास व पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह और उनके एडवोकेट पुत्र समर्थ सिंह के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। आरोप पत्र में त्विषा के वाट्सएप संदेशों और गवाहों के बयानों के आधार पर दहेज, पैसों, गर्भ और कथित मानसिक प्रताड़ना से जुड़े कई आरोप सामने आए हैं।
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12 मई को हुई थी त्विषा की मौत
त्विषा शर्मा की 12 मई की रात संदिग्ध परिस्थतियों में मौत हुई थी। शव फांसी से लटकता मिला था। 13 मई को आधी रात के बाद कटारा हिल्स थाने में दहेज हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाने आदि की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में लीपापोती के आरोप लगने के बाद राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
केंद्र की मंजूरी के बाद सीबीआई ने जांच अपने हाथ में लेकर घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्यों और गवाहों के बयानों की पड़ताल की। अब 636 पन्नों की चार्जशीट पर प्रथमदृष्टया अपराध के संकेत मिलने के बाद मामला जिला जज की अदालत में पहुंच गया है, जहां आगे की न्यायिक प्रक्रिया को लेकर निर्णय होगा।