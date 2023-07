Tomato: 'शपथ लेता हूं, सब्जी में टमाटर बिना पूछे नहीं डालूंगा', एमपी पुलिस के सामने नाराज पत्नी से बोला पति

Shahdol Tomato News एमपी के शहडोल में पति ने सब्जी में टमाटर डाल दिए तो पत्नी नाराज होकर बहन के घर चली गई। लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि मामला पुलिस तक पहुंच गया और आखिर में उसे ही समझौता कराना पड़ा। नाराज पत्नी को मनाने के लिए पति ने शपथ ली कि अब वो कभी भी बिना पूछे सब्जी में टमाटर नहीं डालेगा या उपयोग करेगा।

Shahdol Tomato News टमाटर को लेकर लड़ाई।

शहडोल, जेएनएन। Shahdol Tomato News टमाटर के बढ़ते दाम अब परिवार में कलह की वजह भी बनते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले एमपी के शहडोल में आया था। यहां एक पति ने सब्जी में टमाटर डाल दिए तो पत्नी नाराज होकर बहन के घर चली गई थी। लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि मामला पुलिस तक पहुंच गया और आखिर में उसे ही समझौता कराना पड़ा। पति ने टमाटर न डालने की शपथ ली नाराज पत्नी को मनाने के लिए पति ने शपथ ली कि अब वो कभी भी बिना पूछे सब्जी में टमाटर नहीं डालेगा या उपयोग करेगा। इस शपथ के बाद नाराज पत्नी अपने पति के घर वापस पहुंच गई। सब्जी में टमाटर डालने से नाराज थी पत्नी ढाबा चलाने वाले युवक ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले सब्जी बनाते हुए टमाटर अधिक डाल दिया तो पत्नी नाराज हो गई और विवाद करके गुस्से में अपनी बहन के घर चली गई थी। पति ने इसकी शिकायत धनपुरी में थाने में की। पुलिस दोनों के बीच समझौता कराने पहुंच गई। पुलिस ने कराया समझौता थाना प्रभारी संजय जायसवाल ने बताया कि सोमवार को युवक थाने आया था। उसने बताया कि उसकी पत्नी उसकी बेटी के साथ कहीं चली गई है। जब युवक से कारण पूछा गया तो उसने बताया कि सब्जी बनाते समय उसने सब्जी में टमाटर डाल दिए थे। इसी बात से पत्नी नाराज बच्ची को लेकर यहां से कही चली गई है। थाना प्रभारी ने बताया दोनों के बीच बातचीत करके समझौता करा दिया गया है।

