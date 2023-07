बाजार में फूल गोभी 100 रुपये किलो बिक रही है वहीं भटे भी 40 से 50 रुपये किलो हैं। हरी मिर्च पर भी आग बरस रही है इसके साथ ही बरबटी तथा अन्य सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है। वर्तमान में सब्जी बाजार की स्थिति खराब चल रही है तथा सीमित सब्जियां ही बाजार में नजर आ रही हैं।

Tomato Price Today: टमाटर ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, सब्जियां हुईं महंगी; जानिए आज का भाव

भोपाल, जेएनएन। नगर में इन दिनों महंगी सब्जियां गरीबों की कमर तोड़ रहीं हैं। वहीं टमाटर ने उंचे भाव के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं। नगर में जहां अच्छी क्वालिटी टमाटर 200 रुपये किलो तक बिक रहा है। वहीं साधारण टमाटर 120 रुपये तक बिक रहा है। इसके अलावा हरी मिर्च, अदरक के साथ अन्य सब्जियां भी उंचे दामों पर बिक रही है जिससे निर्धन एवं मध्यम वर्ग के लोगों को सब्जियां खरीदने के पहले सोचना समझना पड़ रहा है। बाजार में फूल गोभी 100 रुपये किलो बिक रही है वहीं भटे भी 40 से 50 रुपये किलो हैं। हरी मिर्च पर भी आग बरस रही है, इसके साथ ही बरबटी तथा अन्य सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है। वर्तमान में सब्जी बाजार की स्थिति खराब चल रही है तथा सीमित सब्जियां ही बाजार में नजर आ रही हैं। बोवनी के कारण किसान सब्जियां बेचने नही आ रहे हैं। जिससे नागपूर से लाई सब्जियां ही बाजार में नजर आ रही हैं जो उंचे दामों में बिक रही हैं। सब्जी विक्रेताओं के अनुसार टमाटर इस वर्ष जितना मंहगा हुआ उतना कभी भी नही हुआ लेकिन उन्हे धंधा करना है इसलिए मंहगे रेट का टमाटर भी लाकर बेचना पड़ रहा है। इसके साथ ही अरबी तथा शिमला मिर्च सहित अन्य सब्जियां नागपूर से बिकने आ रही हैं जिनके दाम भी मंहगे हैं। व्यापारियों के अनुसार गर्मी के अंत में एवं वर्षा लगने के पूर्व हर वर्ष सब्जियों का टोटा रहता है, लेकिन इसके बाद सब्जियों की आवक बढ़ जाती है जिससे दाम भी सामान्य हो जाते हैं। टमाटर के सस्ते होने के आसार नहीं जिस तरह से टमाटर अभी उंचे दामों में बिक रहा है उससे टमाटर फिलहाल सस्ते होने के आसार नजर नही आ रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं के अनुसार क्षेत्र में अभी टमाटर नही है तथा पूरा टमाटर नागपूर मंडी से आ रहा है जहां टमाटर के भाव प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। उन्होने बताया कि जब तक देशी टमाटर नहीं आ जाता तब तक टमाटर के भाव कम नही होंगे। सब्जी विक्रेताओं के अनुसार उच्च क्वालिटी का टमाटर 200 रुपये तक बिक रहा है वहीं साधारण किस्म का टमाटर 120 रुपये है। वर्तमान में टमाटर के अलावा अदरक तथा हरी मिर्च के भाव भी लगातार बढ़ रहे हैं।

Edited By: Narender Sanwariya