Tomato: टमाटर डाल रहा रिश्तों में दरार! शहडोल में पति से रूठ कर मायके चली गई पत्नी; पढ़ें क्या है पूरा मामला

Tomato Price Hike टमाटर के बढ़ते दाम न सिर्फ घर का बजट बिगाड़ रहे हैं बल्कि घर का माहौल भी बिगड़ने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के शहडोल जिले से सामने आया है। यहां एक युवक ने सब्जी में टमाटर डाल दिया तो पत्नी नाराज हो गई और पति से विवाद करने लगी। पति ने जवाब दिया तो गुस्से में उसे छोड़कर अपनी बहन के घर चली गई।

Tomato Price hike टमाटर को लेकर पति-पत्नी में लड़ाई।

Your browser does not support the audio element.

HighLights मध्यप्रदेश के शहडोल में 'टमाटर' ने करा दी पति-पत्नी में लड़ाई। युवक ने सब्जी में टमाटर डाल दिया तो पत्नी नाराज होकर घर छोड़कर चली गई। पत्नी ने पुलिस को बताई अगल कहानी।

शहडोल, जेएनएन। Tomato Price Hike टमाटर के दाम के साथ लोगों का पारा भी अब बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन दामों के बढ़ने के कारण परिवारों में विवाद की खबरें सामने आने लगी है। टमाटर ने सिर्फ घर का बजट ही नहीं बिगाड़ा, बल्कि घर का माहौल भी बिगड़ने लगा है। ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के शहडोल जिले से सामने आया है। सब्जी में टमाटर डालने पर नाराज हुई पत्नी यहां एक गांव में ढाबा चलाने वाले एक युवक ने सब्जी में टमाटर डाल दिया तो पत्नी नाराज हो गई और पति से विवाद करने लगी। पति ने जवाब दिया तो गुस्से में उसे छोड़कर अपनी बहन के घर चली गई। पति ने इसकी शिकायत धनपुरी थाने में किया। अब पुलिस दोनों के बीच समझौता कराने का प्रयास कर रही है। पति ने थाने में बताई पूरी कहानी थाना प्रभारी संजय जायसवाल ने बताया कि युवक ने थाने आकर बताया कि उसकी पत्नी उसकी बेटी के साथ कहीं चली गई है। जब युवक से कारण पूछा गया तो उसने बताया कि सब्जी बनाते समय उसने टमाटर डाल दिए। इसी बात से पत्नी नाराज हो गई और बहस करने लगी। उसकी बहस का उसने जवाब दिया तो वह नाराज होकर बच्ची को लेकर यहां से अपनी बहन के घर चली गई है और अब नहीं आ रही है। महिला ने लगाए पीटने के आरोप थाना प्रभारी जायसवाल ने बताया कि पति की शिकायत पर अभी कोई गुमशुदगी कायम नहीं की गई है। महिला से जब बाद में पुलिस ने संपर्क किया तो उसने बताया कि पति उसके साथ शराब के नशे में मारपीट करता है। इसी बात को लेकर वह नाराज है। इसी के चलते वह बेटी के साथ बहन के घर चली गई है। वहीं, युवक का कहना है कि उसका विवाद टमाटर के कारण हुआ है।

Edited By: Mahen Khanna