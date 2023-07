Gwalior Crime News: बदमाशों ने दो बहनों का किया अपहरण, बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म; घर आकर लगा ली फांसी

मध्य प्रदेश के दतिया से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां स्कूल से घर लौट रही दो बहनों का कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने बड़ी बहन से सामूहिक दुष्कर्म किया और छोटी बहन के साथ छेड़छाड़ की। घटना के बाद घर जाकर बड़ी बहन ने फांसी लगा ली। घटना उनाव थाना क्षेत्र की है। घटना के बाद लोगों ने थाना घेरकर प्रदर्शन किया।

बदमाशों ने दो बहनों का किया अपहरण, बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म

Your browser does not support the audio element.

दतिया (मध्य प्रदेश), ऑनलाइन डेस्क। मध्य प्रदेश के दतिया से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां स्कूल से घर लौट रही दो बहनों का कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने बड़ी बहन से सामूहिक दुष्कर्म किया और छोटी बहन के साथ छेड़छाड़ की। घटना के बाद घर जाकर बड़ी बहन ने फांसी लगा ली। जब इस घटना का पता परिवार वालों को लगा तो उन्होंने समय पर उसे फंदे पर लटका देख लिया और उसे फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर है। घटना उनाव थाना क्षेत्र की है। घटना के बाद लोगों ने थाना घेरकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार दोपहर 19 वर्षीय और 17 वर्षीय दोनों बहनें स्कूल से घर लौट रही थी। इस दौरान आरोपित उन्हें धमकाकर एक घर में ले गए और बड़ी बहन से सामूहिक दुष्कर्म किया। स्वजन ने जब थाने जाकर शिकायत की तो पुलिस ने मामले में रुचि नहीं ली। इसके बाद रात को भीड़ ने थाने का घेराव कर दिया। चार आरोपितों में एक भाजपा नेता का बेटा भी शामिल थाने के घेराव के बाद पुलिस ने मामले में आरोपित आदित्य यादव, विक्की साहू, अमन यादव और धुव्र राय को गिरफ्तार किया है। आरोपितों में धुव्र भाजपा उनाव मंडल अध्यक्ष भज्जू राय का बेटा है।

Edited By: Versha Singh