सिंगरौली में तिरंगा यात्रा में मंत्री के इंतजार में बिगड़ी 12 बच्चों की तबीयत, 6 KM पैदल चलने के बाद चक्कर खाकर गिरे

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में तिरंगा यात्रा के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री राधा सिंह का लंबा इंतजार करने और भीषण गर्मी में करीब 6 किलोमीटर पैदल चलने से 12 स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ गई।

इस दौरान एक छात्रा को सांस लेने में तकलीफ हुई और उसे पास के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाने से पहले ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ा। इस घटना के बाद सिंगरौली कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और SDM को कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी किया है।

8 स्कूलों के 200 से अधिक छात्र हुए शामिल दरअसल, सिंगरौली जिले के चित्रंगी के लिए 'तिरंगा यात्रा' यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में संदीपनी विद्यालय, सरस्वती विद्यालय और एक्सीलेंस स्कूल समेत 8 सरकारी स्कूलों के 200 से अधिक बच्चे शामिल हुए थे।

कार्यक्रम सुबह 9 बजे शुरू हुआ और लगभग 11:30 बजे खत्म हुआ। छात्र सिंगरौली बाजार जाने के लिए करीब 6 किलोमीटर पैदल चले। इसके बाद वहां बच्चे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री राधा सिंह के आने का लगभग एक घंटे तक इंतजार किया।

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इसके बाद वे इस यात्रा में शामिल होने के बाद र 1.5 किलोमीटर पैदल चले। जैसे-जैसे तिरंगा यात्रा आगे बढ़ी, कई छात्रों ने चक्कर आने और कमजोरी की शिकायत की, और कुछ तो बेहोश भी हो गए। 12 छात्रों को चक्कर और थकान की समस्या कार्यक्रम में उनके साथ आए शिक्षकों को बीमार छात्रों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाने के लिए ऑटो-रिक्शा का इंतजाम करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि सभी 12 छात्रों का चक्कर आने, थकान और अन्य संबंधित समस्याओं के लिए इलाज किया गया और लगभग एक घंटे बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। सभी छात्र ठीक हैं।

पानी और स्नैक्स का इंतजाम न होने का आरोप इस यात्रा में शामिल कई छात्रों का आरोप है कि उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नाश्ता छोड़ना पड़ा, और उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री का इंतजार करने और यात्रा के दौरान पीने के पानी और स्नैक्स का ठीक से इंतजाम नहीं था।

वहीं, देर से पहुंचने के आरोपों के बीच मंत्री मंत्री राधा सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि छात्र तेज गर्मी और मार्च के दौरान तेजी से चलने की वजह से बीमार पड़े। इंतजामों में लापरवाही से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा के रास्ते में कई जगहों पर पानी का इंतजाम किया गया था।