Madhya Pradesh: पुलिस के हत्थे चढ़ा आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाला प्रवेश शुक्ला! चल रही पूछताछ

सीधी, एजेंसी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक व्यक्ति द्वारा आदिवासी युवक पर पेशाब करने का वीडियो जमकर वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मंगलवार की देर रात युवक को हिरासत में लिया। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने (NSA) का निर्देश दिया।

#WATCH | Sidhi viral video: Madhya Pradesh police takes accused Pravesh Shukla into custody. Earlier a case was registered against him under sections 294,504 IPC and SC/ST Act. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/DY3hJCR64O