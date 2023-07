Sidhi Pee Case: 'बहुत पैसा लाया हूं' शिवराज सिंह से मुलाकात के बाद घर पहुंचे दशमत रावत, पत्नी को लगाया गले

सीधी, ऑनलाइन डेस्क। सीधी पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी दशमत रावत सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद अपने घर पहुंच गए हैं। दशमत गुरुवार सुबह भोपाल में सीएम आवास पर शिवराज से मिले और देर रात सीधी में अपने घर पहुंचे। शिवराज से मिलकर दशमत ने खुशी जाहिर की है।

दशमत ने घर पहुंचते ही अपनी पत्नी को गले लगाया। दशमत की पत्नी ने चरण छूकर उनका स्वागत किया। दशमत ने बताया कि सीएम से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। भोपाल आने-जाने में कोई तकलीफ नहीं हुई है। दशमत ने घरवालों से कहा कि वह बहुत पैसा लेकर घर आए हैं। दशमत ने अपहरण की बात को भी खारिज कर दिया। दशमत ने कहा कि वह खुद ही मुख्यमंत्री से मिलने भोपाल गए थे।

दशमत को सीधी कलेक्टर की तरफ से आर्थिक सहायता भी मिली है। सीधी कलेक्टर साकेत मालवीय ने मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद दशमत को 6 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि मुहैया कराने की घोषणा की है।

#WATCH | After meeting Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan, in Bhopal, Sidhi viral video victim Dashmat Rawat says, "I met the minister, it felt good. He called up my family and spoke to my family, I felt good. I am now going back after meeting him. pic.twitter.com/iHzm7cUQsR