'PM मोदी की लोकप्रियता से डरकर सांप, मेंढक और बंदर आए एकसाथ', विपक्षी दलों की बैठक पर सीएम शिवराज सिंह का हमला

ग्वालियर (मध्य प्रदेश), एजेंसी। विपक्षी दलों की बैठक पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता का ऐसा सैलाब है कि हर कोई पेड़ पर बैठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला नहीं है।

शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि जब भारी बाढ़ आती है, तो सांप, मेंढक और बंदर सभी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता का सैलाब इतना है कि हर कोई पेड़ पर बैठने की कोशिश कर रहा है, चाहे कितनी भी बार एकजुट हो जाएं, कुछ नहीं होने वाला है।

