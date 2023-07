Sheopur: कूनो नेशनल पार्क के जंगल में आजाद हुए दो चीते, फ्री रेंज में घूमने वाले चीतों की संख्या हुई 12

Madhya Pradesh News मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के फ्री रेंज में अब दो अन्य चीतों को भी छोड़ा गया है। इसके बाद खुले में घूमने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। एक वरिष्ठ वन अधिकारी की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि मार्च में चीता ज्वाला से पैदा हुए तीन शावकों सहित छह चीतों की मौत हो चुकी है।

कूनो नेशनल पार्क के फ्री रेंज में छोड़े गए दो चीते

श्योपुर, पीटीआई। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) में दो और चीतों को छोड़ा गया है। मंगलवार को इस बात की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने कहा कि अब उद्यान में खुले में घूमने वाले चीतों की संख्या 12 हो गई है। पिछले साल नामीबिया से लाए गए थे चीते पिछले साल नामीबिया से आठ चीते लाए गए थे, जिनमें पांच मादा और तीन नर शामिल थे। भारत में इन प्रजातियों को फिर से लाने के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 17 सितंबर को उन्हें एक विशेष बाड़ों में छोड़ा था। उद्यान में चीतों की संख्या हुई बारह इस साल 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से केएनपी में और बारह चीते लाए गए थे, जिसमें सात नर और पांच मादा चीते शामिल हैं। श्योपुर के प्रभागीय वन अधिकारी पी के वर्मा ने कहा कि सोमवार को दो नर चीते, प्रभास और पावक को केएनपी के जंगल में छोड़ दिया गया। अधिकारी ने बताया कि इन दोनों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था। उन्होंने कहा, अब मुक्त क्षेत्र में चीतों की संख्या 12 हो गई है, जबकि बाड़ों में पांच चीते और एक शावक है। मार्च से अब तक छह चीतों की मौत मार्च से अब तक केएनपी में चीता ज्वाला से पैदा हुए तीन शावकों सहित छह चीतों की मौत हो चुकी है। चीता ज्वाला ने इस साल मार्च में कूनो नेशनल पार्क में चार शावकों को जन्म दिया था। भारत में आखिरी चीता की मृत्यु 1947 में वर्तमान छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हुई थी, और 1952 में इस प्रजाति को देश से विलुप्त घोषित कर दिया गया था।

