सीहोर में पानी से भरी खंती में डूबने से तीन मासूमों की मौत, स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल

डिजिटल डेस्क, सीहोर। इछावर नगर के वार्ड नंबर 12 में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में तीन मासूमों की पानी में डूबने से मौत हो गई। हादसा मोगरा रोड स्थित नर्मदा लिंक परियोजना के लिए एलएनटी कंपनी द्वारा खोदी गई खंती में हुआ, जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है।

खेल-खेल में नहाने उतरे बच्चे प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 12 निवासी सुबाल सिंह के दो बेटे पृथ्वीराज (12) और प्रशांत (16) अपने बुआ के बेटों दीक्षांत और अखिलेश सिंह (14) के साथ दोपहर करीब 1 बजे मोगरा रोड की ओर गए थे। बताया गया कि चारों बच्चे खंती में भरे पानी में नहाने के लिए उतरे थे। इसी दौरान एक बच्चा गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे बचाने के प्रयास में उसके साथ मौजूद अन्य बच्चे भी पानी में उतर गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चों ने एक साथी को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान दो बच्चे भी पानी में डूब गए। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसे में कुल तीन बच्चों की मौत होने की जानकारी सामने आई है।