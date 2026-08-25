सीहोर में कुबेरेश्वर धाम को निकली कांवड़ यात्रा से ट्रैफिक जाम, वैकल्पिक रास्तों पर भी घंटों फंसे वाहन; डायवर्जन से बढ़ा दबाव
सीहोर में कुबेरेश्वर धाम की कांवड़ यात्रा के कारण शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। मुख्य और वैकल्पिक मार्गों पर भारी जाम लगने से यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा।
HighLights
सीहोर में कुबेरेश्वर धाम कांवड़ यात्रा से यातायात बाधित।
वैकल्पिक मार्गों पर भी वाहनों की लंबी कतारें लगीं।
प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया, फिर भी जाम।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। सीहोर में मंगलवार को सीवन नदी के तट से कुबेरेश्वर धाम के लिए निकली भव्य कांवड़ यात्रा के चलते शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और वाहनों के डायवर्जन के कारण वैकल्पिक मार्गों पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। भाऊखेड़ी जोड़ से इछावर क्रिसेंट मार्ग और आगे बिलकिसगंज रोड तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कई वाहन चालक करीब दो घंटे तक जाम में फंसे रहे।
छोटे वाहनों के लिए बदला गया रूट
कांवड़ यात्रा को देखते हुए भोपाल से आष्टा, देवास, उज्जैन और इंदौर जाने वाले छोटे व यात्री वाहनों को सीहोर न्यू क्रिसेंट चौराहा से भाऊखेड़ी जोड़, अमलाहा होते हुए आष्टा की ओर भेजा जा रहा है। इसी तरह इंदौर, उज्जैन और देवास से भोपाल आने वाले वाहनों को आष्टा-अमलाहा-भाऊखेड़ी जोड़-न्यू क्रिसेंट चौराहा होते हुए भोपाल भेजा जा रहा है।
मुख्य मार्ग से वाहनों को हटाकर इन वैकल्पिक रास्तों पर भेजे जाने से यातायात का दबाव अचानक बढ़ गया। नतीजतन कई स्थानों पर जाम की स्थिति बन गई और यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। प्रशासन और पुलिस का डायवर्जन प्लान 23 अगस्त सुबह 6 बजे से 25 अगस्त रात 12 बजे तक लागू है।
भारी वाहनों के लिए अलग डायवर्जन
भोपाल की ओर से आने वाले भारी वाहनों को परवलिया थाना क्षेत्र के मुबारकपुर जोड़ और खजूरी थाना क्षेत्र के तुमड़ा जोड़ से डायवर्ट किया गया है। इन वाहनों को श्यामपुर, कुरावर, ब्यावरा, शाजापुर और मक्सी होते हुए देवास-इंदौर की ओर भेजा जा रहा है।
वहीं देवास-इंदौर से भोपाल जाने वाले भारी वाहनों को देवास से डायवर्ट कर मक्सी, शाजापुर, ब्यावरा, कुरावर और श्यामपुर के रास्ते भोपाल भेजा जा रहा है।
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दूसरे रूटों पर भी बढ़ा वाहनों का दबाव
कन्नौद-खातेगांव की ओर से आने वाले भारी वाहनों को आष्टा, शुजालपुर और पचोर होते हुए ब्यावरा की तरफ भेजा जा रहा है। जबकि होशंगाबाद, रेहटी और भैरूंदा से इंदौर जाने वाले भारी वाहनों के लिए गोपालपुर, कन्नौद और आष्टा का रूट निर्धारित किया गया है।
कांवड़ यात्रा के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और वाहनों की आवाजाही जारी है। ऐसे में डायवर्ट किए गए मार्गों पर भी वाहनों की संख्या बढ़ गई है। पुलिस और प्रशासन यातायात को नियंत्रित करने में जुटे हैं, लेकिन कई जगह जाम के कारण लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।