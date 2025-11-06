नीदरलैंड की जमीन को उपजाऊ बनाएगी सीहोर की केंचुआ खाद, किसान को मिला 260 टन का आर्डर

डिजिटल डेस्क, भोपाल। इन दिनों जहां मध्य प्रदेश के कई जिलों में यूरिया और डीएपी खाद के लिए किसान कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं प्रदेश के सीहोर जिले के किसान लखन वर्मा ने जैविक खेती के जरिये नई राह दिखाई है। उनकी मेहनत अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी है। नीदरलैंड की एक कंपनी ने वर्मा से 260 टन वर्मी कम्पोस्ट (केंचुआ खाद) की सप्लाई का बड़ा ऑर्डर दिया है।

रंग लाई दो दशक की मेहनत खंडवा गांव के निवासी लखन वर्मा पिछले 20 सालों से जैविक खेती में प्रयोग कर रहे हैं। वर्ष 2015 में उन्होंने अपने खेत पर केंचुआ खाद का उत्पादन शुरू किया था। धीरे-धीरे इस खाद की मांग न सिर्फ मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में, बल्कि देश के कई हिस्सों में बढ़ गई। स्थानीय बाजार में यह खाद 14–15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिकती है।

कई गुना मुनाफा अब उन्हें नीदरलैंड की कंपनी से जो ऑर्डर मिला है, उसकी दर 5 अमेरिकी डॉलर (लगभग 442 रुपये) प्रति किलोग्राम तय की गई है, यानी उन्हें इस सौदे से कई गुना ज्यादा मुनाफा होगा। वर्मा को यह 260 टन खाद मुंबई बंदरगाह तक भेजनी होगी, जहां से यह नीदरलैंड रवाना की जाएगी।

लखन वर्मा ने बताया कि यह ऑर्डर उन्हें ऑनलाइन माध्यम से मिला। उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट पर उत्पाद की जानकारी साझा की थी, जिसके बाद नीदरलैंड की कंपनी ने संपर्क किया। ऐसे हुई शुरुआत किसान लखन वर्मा ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में वर्मीकंपोस्ट खुद के खेत के लिए तैयार करना शुरू किया था। इसकी सफलता को देखते हुए उन्होंने इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। उनके अनुसार सात क्विंटल वर्मीकंपोस्ट एक एकड़ भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए पर्याप्त होती है।

स्थानीय पशुपालकों से खरीदते हैं गोबर उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट सिर्फ अपने खेतों के लिए तैयार किया था, लेकिन सफलता देखकर उन्होंने इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। उनके अनुसार सिर्फ सात क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट एक एकड़ भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए पर्याप्त होती है। वर्मा स्थानीय पशुपालकों से 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गोबर खरीदते हैं।