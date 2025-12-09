सीहोर में छलका किसानों का दर्द... 40 पैसे किलो भाव मिला तो राहगीरों को मुफ्त बांटी प्याज

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में प्याज उत्पादक किसानों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राजधानी से सटे सीहोर शहर की मंडी में किसानों को प्याज का 40 पैसे प्रति किलो का दाम मिला तो वे बिफर उठे। चंदेरी से आए किसानों ने भोपाल रोड पर प्याज की ढेरी लगा दी और राहगीरों को रोककर मुफ्त में प्याज बांट दिया। उनका कहना था कि इतने कम दाम पर प्याज को बेचने से क्या फायदा? इसे सड़क पर फेंकने से अच्छा है कि आमजन के काम आ जाए।

लागत तो दूर, भाड़ा भी नहीं निकल रहा किसान एमएस मेवाड़ा का कहना है कि मंडी में प्याज 10 रुपए कट्टी यानी 40 पैसे प्रति किलो बिक रहा है। इतनी कम कीमत पर तो भाड़ा भी नहीं निकल पाएगा। किसान की सारी मेहनत, लागत और उम्मीद सब मिट्टी में मिलती नजर आ रही है।