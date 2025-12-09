सीहोर में छलका किसानों का दर्द... 40 पैसे किलो भाव मिला तो राहगीरों को मुफ्त बांटी प्याज
सीहोर मंडी में प्याज का भाव 40 पैसे प्रति किलो मिलने से किसान परेशान हैं। चंदेरी के किसानों ने भोपाल रोड पर मुफ्त में प्याज बांटकर विरोध जताया। किसानो ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में प्याज उत्पादक किसानों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राजधानी से सटे सीहोर शहर की मंडी में किसानों को प्याज का 40 पैसे प्रति किलो का दाम मिला तो वे बिफर उठे। चंदेरी से आए किसानों ने भोपाल रोड पर प्याज की ढेरी लगा दी और राहगीरों को रोककर मुफ्त में प्याज बांट दिया। उनका कहना था कि इतने कम दाम पर प्याज को बेचने से क्या फायदा? इसे सड़क पर फेंकने से अच्छा है कि आमजन के काम आ जाए।
लागत तो दूर, भाड़ा भी नहीं निकल रहा
किसान एमएस मेवाड़ा का कहना है कि मंडी में प्याज 10 रुपए कट्टी यानी 40 पैसे प्रति किलो बिक रहा है। इतनी कम कीमत पर तो भाड़ा भी नहीं निकल पाएगा। किसान की सारी मेहनत, लागत और उम्मीद सब मिट्टी में मिलती नजर आ रही है।
एक किसान ने बताया कि उसने दो बीघा में प्याज बोई थी। इसमें करीब 80 हजार खर्च आया। परिवार के सदस्यों की मेहनत का मूल्य जोड़ दें तो लागत और बढ़ जाएगी। अब जब फसल तैयार है तो दाम नहीं मिल रहे। सरकार ने मदद नहीं की तो बर्बादी तय है। किसानों ने प्याज को भावांतर योजना में शामिल करने और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।
बेभाव हो गया प्याज
सोमवार को सीहोर मंडी में प्याज का अधिकतम भाव 300 प्रति क्विंटल रहा। वहीं पड़ोसी जिले राजगढ़ में यही प्याज 200 रुपये प्रति क्विंटल बिका। सीहोर में भी पूरे महीने का औसत मूल्य 100 रुपया प्रति क्विंटल है। किसानों ने परेशान होकर गांव के बाहर गड्ढों में प्याज फेंक दिया है।
