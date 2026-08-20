सीहोर की डेयरी में नकली पनीर का बड़ा खेल! 25 क्विंटल एनालॉग पनीर जब्त; हफ्ते में दूसरी बार छापामार कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश सरकार द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने सीहोर के पचामा स्थित रुद्रांश डेयरी पर बड़ी कार्रवाई की है। संभागीय उड़नदस्ता भोपाल और खाद्य एवं औषधि प्रशासन सीहोर की संयुक्त टीम ने बुधवार देर रात छापा मारकर 25 क्विंटल प्रतिबंधित एनालॉग पनीर जब्त कर सील किया। इस फैक्ट्री पर महज एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी बड़ी छापेमारी है।

फैक्ट्री में मिली अनियमिताएं खाद्य सुरक्षा विभाग को सीहोर में नकली और एनालॉग पनीर के अवैध निर्माण की लगातार गोपनीय शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद उड़नदस्ता प्रभारी पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने देर रात फैक्ट्री में दबिश दी। जांच के दौरान मौके पर भारी अनियमितताएं पाई गईं। पनीर के पैकेटों पर निर्माता कंपनी और उत्पाद का नाम गायब था तथा लेबलिंग भी पूरी तरह गलत थी। इसके अलावा परिसर से भारी मात्रा में नमक और शक्कर भी बरामद हुई।