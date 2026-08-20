सीहोर की डेयरी में नकली पनीर का बड़ा खेल! 25 क्विंटल एनालॉग पनीर जब्त; हफ्ते में दूसरी बार छापामार कार्रवाई
सीहोर की रुद्रांश डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारकर 25 क्विंटल प्रतिबंधित एनालॉग पनीर जब्त किया गया। यह एक हफ्ते में दूसरी कार्रवाई है, जिसमें नकली पनीर का निर्माण होता पाया गया।
HighLights
रुद्रांश डेयरी से 25 क्विंटल एनालॉग पनीर जब्त।
एक हफ्ते में दूसरी बार हुई बड़ी छापेमारी।
टीम को जांच के दौरान मिली गंभीर अनियमितताएं।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश सरकार द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने सीहोर के पचामा स्थित रुद्रांश डेयरी पर बड़ी कार्रवाई की है। संभागीय उड़नदस्ता भोपाल और खाद्य एवं औषधि प्रशासन सीहोर की संयुक्त टीम ने बुधवार देर रात छापा मारकर 25 क्विंटल प्रतिबंधित एनालॉग पनीर जब्त कर सील किया। इस फैक्ट्री पर महज एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी बड़ी छापेमारी है।
फैक्ट्री में मिली अनियमिताएं
खाद्य सुरक्षा विभाग को सीहोर में नकली और एनालॉग पनीर के अवैध निर्माण की लगातार गोपनीय शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद उड़नदस्ता प्रभारी पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने देर रात फैक्ट्री में दबिश दी। जांच के दौरान मौके पर भारी अनियमितताएं पाई गईं। पनीर के पैकेटों पर निर्माता कंपनी और उत्पाद का नाम गायब था तथा लेबलिंग भी पूरी तरह गलत थी। इसके अलावा परिसर से भारी मात्रा में नमक और शक्कर भी बरामद हुई।
पहले भी पकड़ी थी गड़बड़ी
उल्लेखनीय है कि हफ्तेभर पहले भी इसी फैक्ट्री से दो क्विंटल से अधिक एनालाग पनीर पकड़ा गया था, लेकिन इसके बावजूद संचालक बेखौफ होकर बड़े पैमाने पर अमानक पनीर तैयार कर रहे थे।
दूध नहीं, केमिकल और पाम आयल का मिश्रण
एनालॉग पनीर असली दूध से नहीं बनता। इसमें दूध की प्राकृतिक मलाई निकालकर उसकी जगह सस्ता पाम ऑयल, वनस्पति तेल, स्टार्च, स्किम्ड मिल्क पाउडर और खतरनाक केमिकल्स मिलाए जाते हैं। महज 80 से 100 रुपए प्रति किलो की लागत में तैयार होने वाले इस अमानक पनीर को असली बताकर बाजार में 300 से 400 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा था।
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सेहत के लिए धीमा जहर
हार्ट अटैक का खतरा: इसमें इस्तेमाल होने वाला पाम आयल और ट्रांस फैट शरीर में बैड कोलेस्ट्राल बढ़ाते हैं, जिससे नसों में ब्लाकेज और दिल के दौरे की आशंका बढ़ जाती है।
लीवर-किडनी पर असर: केमिकल युक्त मिश्रण से पाचन तंत्र बिगड़ता है। लंबे समय तक इसके सेवन से एसिडिटी, मोटापा, डायबिटीज सहित कैंसर और लीवर-किडनी डैमेज होने का गंभीर जोखिम रहता है।