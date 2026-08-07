29 साल तक भारत में छिपकर रहा बांग्लादेशी घुसपैठिया, बदलता रहा ठिकाने; सीहोर कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा

डिजिटल डेस्क, सीहोर। मध्य प्रदेश के सीहोर में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को जिला सत्र न्यायालय ने सात वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी करीब 29 साल पहले बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में घुसा था और वर्षों तक अपनी पहचान छिपाकर राजस्थान व मध्य प्रदेश में रहता रहा।

अपर लोक अभियोजक रेखा चौरसिया के अनुसार, 27 अप्रैल 2025 को सीहोर कोतवाली पुलिस ने शहर के इंदिरा नगर टप्पर क्षेत्र से 44 वर्षीय इरशाद को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान वह भारत में वैध प्रवेश या निवास से जुड़े कोई दस्तावेज, पासपोर्ट या वीजा प्रस्तुत नहीं कर सका।

15 साल की उम्र में बांग्लादेश से आया जांच में सामने आया कि इरशाद महज 15 वर्ष की उम्र में बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत आया था। पहले वह राजस्थान के अजमेर में करीब 15-16 साल तक रहा। इसके बाद मध्य प्रदेश के सीहोर पहुंचा, जहां पहले लुनिया मोहल्ले में पांच वर्ष और फिर पिछले छह वर्षों से इंदिरा नगर टप्पर इलाके में रह रहा था।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उसे भारत में अवैध प्रवेश और बिना वैध अनुमति के लंबे समय तक निवास करने का दोषी मानते हुए सात साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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